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六福吃到飽第二人8元！南港超人氣Buffet下午茶第二人8元，住宿超值35折、再送餐飲抵用券2000元。

2023-12-09 文字：編輯 李維唐 圖片：台北六福萬怡酒店 人氣：1,132
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編輯 李維唐

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吃到飽控又可以約朋友一起吃到飽了！台北六福萬怡酒店歡慶八周年，結合雙十二購物節，推出一系列優惠活動。其中，人氣BUFFET敘日全日餐廳推出下午茶兩人同行第二人餐費8元，以及平日午、晚餐，兩人同行享餐費第二人半價超值優惠。搶攻南港吃到飽控必吃清單。

推薦閱讀：大倉吃到飽新菜單！大倉久和歐風館「邂逅冬日銀雪歐洲」歐式料理吃到飽，加入會員再享限定優惠。
台北六福萬怡酒店吃到飽第二人只要8元
台北六福萬怡酒店吃到飽第二人只要8元

台北六福萬怡酒店歡慶八周年，在住宿方面推出限時快閃8周年住房專案，原價15,500元的豪華客房，超值優惠35折，只要5,499元，即可於2023年12月12日至2024年3月31日入住位於四鐵共構、坐擁城市山景的台北六福萬怡酒店豪華客房一晚，入住期間再贈送六福萬怡餐飲抵用券兩仟元。
台北六福萬怡酒店吃到飽第二人只要8元
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同時，台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳也針對八周年推出12月好康回饋活動，包含即日起至12月29日，於敘日餐廳官方粉絲團擷取八周年活動貼文並在用餐時出示，即可享有平日下午茶，兩人同行第二人餐費8元，與平日午、晚餐，兩人同行享餐費第二人半價超值優惠。
台北六福萬怡酒店吃到飽第二人只要8元
 


 

台北六福萬怡酒店吃到飽第二人只要8元

活動期間：即日起至12月29日
活動內容：於敘日餐廳官方粉絲團擷取八周年活動貼文並在用餐時出示，即可享有平日下午茶，兩人同行第二人餐費8元，與平日午、晚餐，兩人同行享餐費第二人半價超值優惠。
 


台北六福萬怡酒店住房35折

活動期間：12月12日至12月16日
活動內容：原價15,500元的豪華客房，超值優惠35折，只要5,499元，即可於2023年12月12日至2024年3月31日入住。
 


台北六福萬怡酒店歡慶8週年粉絲活動

地址：台北市南港區忠孝東路七段359號7樓
敘日全日餐廳 訂位專線：02-6615-6526
粉絲活動：https://bit.ly/489sbmJ

 

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吃到飽 南港吃到飽 六福吃到飽 8元吃到飽
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