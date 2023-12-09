堪稱有快閃就會被秒殺的礁溪晶泉丰旅，這一次為了搶攻家庭客商機，特別在雙12購物節檔期，在官網獨家推出「歡慶雙12 準備FUN寒假」限時快閃優惠回饋，入住萬元質感泉思家庭溫泉套房，獨家贈送12歲(含)以下小孩2位入住免費，再加贈輕日式自助式早餐及HAPPY HOUR飲品點心無限享用，全家大小四人6868元。
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礁溪晶泉丰旅表示，目前正是適合泡湯好時節，為了迎接寒假親子出遊熱潮，看好寒假家長們正值規劃歲末年終旅行之際，趁雙12檔期祭出家庭族群喜愛的「泉思家庭溫泉套房」熱銷房型。客房內專屬的半露天景觀湯池，全台最美無邊際溫泉泳池、旅客可以輕鬆享受碳酸氫鈉美人湯泉的極致體驗。洋溢南洋風情頂樓休憩區夜晚，強檔精彩的星空電影院，熱門寒假一、二月都適用，讓旅客享受歡樂度假時光又能省荷包。
礁溪晶泉丰旅2023年12月11日上午10點準時開賣，旅人可入住日期為2024年1月2日起至2024年2月29日止。入住萬元質感泉思家庭溫泉套房，獨家贈送12歲(含)以下小孩2位入住免費。活動期間，再加碼送輕日式自助式早餐及HAPPY HOUR飲品點心無限享用。
礁溪晶泉丰旅
地址：宜蘭縣礁溪鄉溫泉路67號
專線：02-7735-5005
官網：www.silksspring.com