美到讓人會很喜歡的下午茶，不只是甜點要迷人、最重要的是那可以突顯餐桌品味的「精品餐瓷」，讓下午茶不只是品嚐美味、更要享受人生。擁有超過260年歷史，及英國皇室御用美名的Wedgwood，這一次將攜手板前甜點店「栗林裏」以「The Art of Food食物是一門藝術」做為發想，推出冬季假期慢閃下午茶、一同享受新英式下午茶。



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精品餐瓷Wedgwood融合了英國特有的傳統與古典風雅設計。透過保存過去英式經典餐瓷的靈感，啟發設計現代餐具與室內器皿。透過高品質的材料、精湛的工藝和獨到的美感，Wedgwood成為英國密不可分的頂級奢華品牌。

Wedgwood今年首次指定合作的甜點品「栗林裏」，其靈魂人物Wise和Sylvia，兩位甜點主廚皆曾任職於MUME餐廳，經過不同階段的歷練與體驗，爾後共同致力於打造一個不同以往的「甜點餐廳」。在栗林裏甜點不再只是傳統正餐最後畫龍點睛的一道尾韻，如同Fine Dining的創作菜單，從開胃小點、前菜、主菜、甜點到餐後茶點，甜點自身皆能演繹好每一個起承轉合。





栗林裏的雙主廚將英式經典下午茶的概念和台灣冬季當地食材融合，以盤式精緻套餐取代三層下午茶，保留英式下午茶由輕至濃的順序，融合當令在地食材，在Wedgwood的花卉與幾何圖騰中用捻入冬季獨有的幽靜氣息，以香甜引領體驗冬色斑斕味蕾夢境之中。和Wedgwood的叛逆打破既有框架，賦予傳統工藝現代美感不謀而合。





並從「TheArtofFood食物是一門藝術」出發，選用細緻秀氣的野草莓WildStrawberry系列、雋永白草莓系列以及與繽紛的杜鵑系列作為甜點的奢華畫布。栗林裏甜點秉持對於季節物產的熟稔與知識，以來使用在地食材創造「台灣百色」做為信念，在這次冬季的聯名菜單設計上也特以凸顯食材顏色，模糊水果與蔬菜的界線，並恰如其份地散佈及融合在Wedgwood無與倫比的繽紛又淡雅餐瓷中。





整套餐開端的「胭脂紅」，創新解構英式下午茶裡扮演著不可獲缺的角色-鹹派，將鹹派中的香酥塔皮、入口即化的烤布蕾內餡、焦糖熬煮培根獨立呈現在野草莓金邊缽，最後以手工醃製台東新鮮洛神花切絲點綴貫穿，詮釋品牌突破傳統的精神。





邁入英式下午茶鹹甜重要轉合，第五道「印度紅」以「可以吃的茶」為概念，使用Wedgwood的大吉嶺茶凍佐紅紫蘇泡沫，搭配粉嫩配色的杜鵑系列的花茶杯碟，創造全新摩登品茶體驗。最後「莓瑰紫」，使用台灣當季在地新鮮草莓丁、埔里山形玫瑰、蛋白脆餅以及自製手工雪酪，酸甜芬芳多層次的風味堆疊映襯在白草莓骨瓷盤中，並為Wedgwood與栗林裏的聯名菜單輕留一抹紅，感受前所未有五感體驗。



Wedgwoodx栗林裏 期間限定饗宴

期間限定：12/8-2/28

供餐時間：12:30-21:30

套餐價位：$1800+10%(TeaParing/WineParing另計)

餐廳地址：台北市中山區北安路630巷25弄1號



