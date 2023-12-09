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啤酒控必收！KIRIN Bar BEER迷你立體造型悠遊卡，全台7-ELEVEN獨家限量6,000組。

2023-12-09 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：KIRIN Bar BEER 人氣：505
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編輯 李維唐

編輯 李維唐

就是要讓啤酒控默默的喜歡上這個小東西！KIRIN Bar BEER首次推出「Bar罐立體造型悠遊卡」，從拉環到罐身印刷都和實際Bar BEER包裝一模一樣，等比例縮小的清新亮黃罐身，真的會讓喜歡收藏的啤酒控，默默的就會買下去。

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麒麟集團推出全新特製悠遊卡，把330ml鋁罐縮小到僅5公分大小，超萌的迷你Bar就是要在寒冷的冬日裡療癒大家一下，不僅造型吸睛同時也超實用，能搭車又能支付，在沉鬱的冬季裡，拿出Bar罐立體造型悠遊卡，成為全場最潮的人。
7-11統一超商 Bar BEER 330ml 6入2組+立體造型悠遊卡

本次等比例縮小的「Bar罐立體造型悠遊卡」讓人眼睛為之一亮，即日起全台7-ELEVEN門市開放預購，限量6,000組的Bar BEER 330ml 罐裝6入兩組與Bar罐立體造型悠遊卡，活動優惠價NT$649，限時限量售完就沒了。
7-11統一超商 Bar BEER 330ml 6入2組+立體造型悠遊卡
 

 

7-11統一超商 Bar BEER 330ml 6入2組+立體造型悠遊卡

優惠價：$649，限量6,000組
預購期間：2023/12/6(三)上午11：00至2024/1/9(二)
預購方式：7-11 ibon預購或機台直接刷條碼
取貨日期：12月6日起D+5天原店取
 

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#悠遊卡
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悠遊卡 限量 KIRIN Bar BEER
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