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初代機蒙布朗超可愛！EVANGELION「新世紀福音戰士」咖啡廳快閃開幕，5大駕駛員限定餐、限定周邊一次看。

2023-12-10 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 人氣：381
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編輯 張人尹

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新世紀福音戰士咖啡廳快閃店！近期「EVANGELION新世紀福音戰士」不只有服飾聯名、高雄特展，這次在台北忠孝新生也有「新世紀福音戰士」快閃咖啡廳，除了門市打造打卡佈景之外，還有5大駕駛員主題餐點、免費特典小禮物，就連日版周邊小物也通通能買到，打造2023年末EVA慶典。

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EVANGELION新世紀福音戰士 x MyAnime Café / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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這次「新世紀福音戰士」主題咖啡廳自即日起登場，店內特別以碇真嗣領軍5名駕使員設計「主餐、甜點、飲料」等餐點，餐點均以角色或意象設計，其中更把已經典紫色、綠色配色的「初號機」為靈感，設計「紫薯蒙布朗」，讓粉絲一定要先拍照、先打卡。
EVANGELION新世紀福音戰士 x MyAnime Café / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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特別的是，每點一款主餐，就附贈和角色對應的「寫真卡」、點甜點送對應的「精選小卡」、買飲品送一款隨機盲抽「特製杯墊」，除此之外，還有消費滿800元隨機送一款A5大小的「特製冷燙圖卡」，金屬光澤更精緻、更增添科技感。
EVANGELION新世紀福音戰士 x MyAnime Café / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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粉絲如果還不夠過癮，在「新世紀福音戰士」主題咖啡廳同步引進多款台版、日版周邊小物，包含摺疊鏡、鋼琴場景壓克力牌、點心盤、環保杯、馬克杯、超夢幻「初號機模型」，還有超實用新品「萬年曆」等，讓粉絲通通要收藏。
EVANGELION新世紀福音戰士 x MyAnime Café / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
EVANGELION新世紀福音戰士 x MyAnime Café / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

EVANGELION新世紀福音戰士 x MyAnime Café

活動地點：三創生活園區 (台北市中正區市民大道三段2號7樓)
活動期間：12/8(五)~12/28(四)
注意事項：用餐須先預約，網址：https://walkr.tw/O2pTp6js
新世紀福音戰士

 

 

 

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#新世紀福音戰士
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新世紀福音戰士 動漫 三創 咖啡廳 more
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