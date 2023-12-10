有別於花俏的擺盤、炫麗的手法，台北喜來登「すし桃」餐廳自開幕以來，一直提供最道地、最直接的、樸實的江戶前壽司與割烹，呈現料理。並以不同漬物與各色醬汁搭配食材，不追求頂級昂貴的食材選配，擅以優質手藝端出精緻美食，希望讓老饕們可以從阿明師的手藝來認識「江戶前壽司」。



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台北喜來登「すし桃」餐廳由台北喜來登大飯店2樓桃山餐廳與三度蟬聯米其林一星餐廳的「明壽司」合作共創，由明壽司料理長高啟明嫡傳弟子劉宇翔師傅與桃山餐廳林俊明主廚輪番職掌板前壽司主檯，以Omakase無菜單料理形式精彩演繹道地的江戶前壽司。







「すし桃」無菜單料理以「明壽司」的經典料理為基礎，選用時令海鮮規劃季節風味，精選10多款餐廳招牌料理、江戶前壽司以及桃山獨家割烹。其中，「富山白蝦、海苔天婦羅」來自富山灣的白蝦，有著「富山灣寶石」的美稱，透明鮮美的白蝦放上日本豐洲市場的林屋海苔製成的脆片，軟糯綿甜的白蝦與酥脆的海苔天婦羅相得益彰。





而「鯖魚棒壽司」鯖魚又稱青花魚，外層有煮過賦味的白昆布，內層有青花魚肉、醃漬嫩薑片、蝦夷蔥段與西瓜奈良漬，西瓜奈良漬是奈良風格的漬物，以酒糟將細品種的西瓜醃漬至深啡色且略透明，切成薄片夾入壽司中，食用時包裹新鮮紫蘇葉與海苔，繁複做工創造層次豐富的口感與風味。



台北喜來登「すし桃」餐廳

此外，「松葉蟹肉珍味」松葉蟹肉珍味，肉質鮮嫩，滑潤如奶油，嚼勁十足，彈牙感令人陶醉。蟹味濃郁而不腥，甘甜中透露出淡淡的奶香。「蒲燒鰻魚手卷」鰻魚用蒲燒鹹甜醬汁燒烤過，烤得恰到好處，從裡到外非常酥脆，搭配海苔、醋飯與紫蘇葉，整體層次豐富。當然，不能少的「槍烏賊握」來自北海道的長槍烏賊，肉厚有韌性越嚼越甜。些許細鹽讓醋飯酸度更柔和、更能彰顯魚肉的清甜，溫柔甜美滑入唇舌之間。同時，還有「太卷」以當天的漁獲作為食材，鮪魚中腹、鮪魚赤身、槍烏賊、星鰻、小黃瓜、厚蛋燒，最後加上鮮甜海膽，融合醋飯的酸完美比例讓人欲罷不能。最後，位於台北喜來登館內二樓桃山日式餐廳，不僅是政商名流的口袋聚所，亦是寒舍集團董事長蔡伯翰最喜愛光顧的餐廳。傳統京都風情的柚木廂房與北市少見的榻榻米包廂，從師傅精湛的刀工、獨特的手藝到食器的講究等遂成為早期台灣懷石料理的標的。而所謂「江戶前壽司」是指十九世紀源於東京的壽司流派，因當時缺乏冷凍技術、食材保存不易，故須將捏製壽司的海鮮以醋漬、醬油浸泡等方式預先處理，故食用時不需另蘸醬油。

營業時間：午餐 12:00 AM – 02:30 PM、晚餐 06:00 PM – 09:30 PM

價格：午餐每位4,000元+10%、晚餐每位5,000元+10%

座位數：18席

電話：02 2321 1818訂席中心

地址：台北市忠孝東路一段12號2樓

