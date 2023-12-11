又到了搶位子賞櫻的季節了！台灣唯美浪漫迷人的武陵櫻花準備開放入園了， 2024年武陵農場櫻花季將自2/8起一路延伸至2/29，長達22天，期間囊括農曆春節連假，一定會吸引更多喜歡櫻花的遊客上山賞櫻花，而為維護旅客賞櫻品質，武陵農場每年都會在櫻花季期間實施交通管制，除入住農場或露營區之旅客可申請車輛通行證外，一般遊客禁止開車入園。
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可樂旅遊為了喜歡櫻花的國人也可以欣賞台灣武陵農場最美的櫻花，即日起上架「武陵浪漫櫻花季」保證入園系列商品，讓旅人搭乘專車就能輕鬆入園賞櫻，由領隊帶您走訪武陵農場賞櫻的最佳視野，1日遊部分更能選擇台北、南崁、中壢出發，最低每人1,799元起；2至3日行程，入住宜蘭每人3,899元起、入住武陵賓館或福壽山農場每人5,688元起。
此外，若是想要自由行的民眾，則可以參考4人成行的2日遊武陵賞櫻行程，費用包含巴士（或巴士+火車）來回、住宿與其餐食、武陵農場門票，每人4,999元起，12/15前早鳥報名付款，第2人現折666元，名額有限，額滿為止。
除了武陵農場最美的櫻花之外，被稱為「上帝的部落」的司馬庫斯，遺世獨立的優美風光，也是台灣櫻花季熱門景點之一，每到櫻花季也總吸引旅客不辭遙遠上山上花。2024年司馬庫斯櫻花季預計將於2/10至3/10登場，部落內超過2千棵櫻花，樹種植在海拔1,500公尺山上，滿山遍野的花海猶如一座粉色仙境，美不勝收。
而可樂旅遊針對司馬庫斯櫻花季，可樂旅遊推出包車２日遊，6人成行，搭乘九人座賓士休旅車，輕鬆上山賞櫻，並安排旅客入住海拔1770公尺之新光部落鎮西堡「看星星民宿」，夜觀星、賞日出，深度體驗自然美景與部落美食，每人7,888元起。
同時，台灣阿里山也是不容錯過的賞櫻勝地！每年1月，從隙頂開始一路延伸，不管是阿里山公路兩旁，或是巨木聳立森林中，滿山遍野的櫻花海，讓阿里山春日花季成為年度不可錯過的浪漫盛事。可樂旅遊針對阿里山賞櫻包裝有「阿里山櫻紛飛」2日遊，除將帶領旅客體驗阿里山浪漫櫻花美景外，亦將同步走訪嘉義中埔落羽松秘境，以及梅山公園如春雪般的梅花，一次欣賞季節限定之三大美景，2日遊售價每人3,288元起。
可樂旅遊賞櫻派對
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