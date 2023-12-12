喜歡日式甜點的甜點控一定要知道「京町山本屋」冬季新品夢幻聖誕甜品，有抹茶控、草莓控都會喜歡的抹茶草苺蒙布朗、抹茶草苺拿鐵、濃抹茶草莓奶酪，還有冬季必吃的草莓紅豆糰子，草莓紅、抹茶綠搭配的抹茶控聖誕甜品，不只是好拍更好吃。



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其中「抹茶草苺蒙布朗」以抹茶海綿蛋糕為底，淋上莓果醬、放上一整顆清新的草莓，再以濃厚的乳酪奶霜包裹草莓，最後製作抹茶沙織，撒上增添貴氣的金箔脆片，最上方再擺上一整顆誘人草莓。堆疊層次豐富，好吃、又好拍。





還有「抹茶蕨餅生乳捲」，其外型像極了聖誕樹，其上有黃色巧克力星星並佐以草莓老公公，甜蜜可愛的外觀令人捨不得吃下它們！且生乳捲濃郁的抹茶香氣、綿密的紅豆泥、涼爽的蕨餅也形成讓人垂涎的絕妙口感。以及「濃抹茶草莓奶酪」濃郁綿密的濃抹茶卡士達、濃抹茶蜜，與草莓的酸甜、奶酪的滑順口感相互映襯，吃一口就會喜歡。





同時，抹茶草苺拿鐵以2至3顆新鮮草莓做成醬為底，倒入鮮奶，再淋上現涮抹茶。喝得到新鮮草莓顆粒。值得一提的是，此飲品不額外加糖，以保持口味清新怡人。而草莓紅豆糰子以軟嫩彈Q的糰子為底，在鋪上日本甜品的經典元素紅豆泥，再搭配當季新鮮的草莓，呈現出一道風味獨特的冬季點心。並特選屏東萬丹的「低糖」紅豆泥，多吃幾串糰子也不會有卡路里的罪惡感。





京町山本屋 抹茶草莓新品

除了好吃的甜點之外，還有日本現代版「注連繩」手作講座, 注連繩是日本在12月31日完成大掃除以後，準備要迎接神明的一種裝飾。「京町山本屋」於12月24日特別邀請「你好我好」青木由香老師帶領製作日本現代版「注連繩」，每人都可以用稻草、水引、麻繩、植物、松果、花、金桔等來親手製作。現場也可以體驗日本道地「杵臼搗麻糬」迎新年，山本先生特於12月30日下午2:00至6:00特別在戶外屋台前方空地帶領大家體驗「杵臼搗麻糬」迎新年」。下午3:00至5:00時段接受預約，其餘現場報名（額滿為止），每場20組。

抹茶草苺蒙布朗 320元、抹茶蕨餅生乳捲 280元/片，外帶600元/條、濃抹茶草莓奶酪 260元、抹茶草苺拿鐵 280元、草莓紅豆糰子 120元/串、抹茶玄米茶糰子 120元。



京町山本屋 日本現代版「注連繩」手作講座

注連繩手作講座每人1680元（含材料費、講座費、茶點費），報名連結請參考：https://forms.gle/5TjJ9kUjbTvFVJ2X8



京町山本屋 體驗日本道地「杵臼搗麻糬」迎新年

12月30日下午2:00至6:00特別在戶外屋台前方空地帶領大家體驗「杵臼搗麻糬」迎新年」。下午3:00至5:00時段接受預約，其餘現場報名（額滿為止），每場20組，體驗費用為每人150元（含體驗費及現打麻糬黃豆粉口味一份）。報名連結請參考：https://forms.gle/Aj56wnc2wk9WLhNM9



京町山本屋

地址：台北市大安區金華街143號 （榕錦時光生活園區）

電話：02-23910206