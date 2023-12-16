Netflix「幽遊白書」真人版影集終於來了！與「七龍珠」、「航海王」並列90年代經典漫畫的「幽遊白書」，陪伴許多粉絲度過熱血的青春，自2020年Netflix宣布要將這部作品翻拍成真人版影集後，全球粉絲就相當期待，但同時也有不少粉絲害怕真人版崩壞；隨著2022年7月公布主角群的定裝照後，更是引起網路上一片嘩然、評價也相當兩極，如今「幽遊白書」影集已於12月14日正式上架播出，一起來看看改編成真人版之後的劇情變化以及網友評價吧。
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「幽遊白書」被譽為90年代經典漫畫，真人版共拍攝5集
1990年於「週刊少年 Jump」連載共4年的「幽遊白書」，在全球許多粉絲心中是無法取代的經典熱血格鬥動漫，作者富樫義博筆下男主角「浦飯幽助」為了救小孩而發生車禍過世，因為他的善良舉動讓靈界願意給他重生機會，但代價是成為「靈界偵探」，必須要打倒各種邪惡的妖怪。復活之後的幽助，與妖怪「藏馬」、「飛影」相識並成為同伴，再加上與幽助冤家路窄的夥伴「桑原和真」，4人為了友情以及救回自己珍視的人，一同踏上與戶愚呂兄弟決戰的舞台。如今「幽遊白書」真人版已在2023年12月14日於Netflix獨家播出，並以濃縮成5集的方式拍攝，有不少影迷徹夜就狂飆完所有影集，評價有好有壞，馬上就來看看改編過後的劇情變化以及網友感想吧。
▲圖片來源／IG@netflixjp
熱議話題、真人版「浦飯幽助」年齡改為高中生
飾演主角「浦飯幽助」的演員是日本新生代男星「北村匠海」，北村匠海在2017年因主演日本純愛電影「我想吃掉你的胰臟」而廣為人知，同時也是男子舞蹈搖滾樂團「DISH//」的主唱兼吉他手，近年在音樂界與戲劇界都有相當亮眼的成績。原作的浦飯幽助設定是14歲的國中生，真人版則是改為年紀較大的高中生，雖然不少網友們認為北村匠海與浦飯幽助的外表有些落差，不過實際播出後，戲中的打鬥場面卻是毫不馬虎、深獲肯定，北村匠海也將幽助狂放不羈的痞味傳達至觀眾心中。
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熱議話題、志尊淳飾演「藏馬」引發網友兩極評價
在「幽遊白書」當中人氣最高的角色「妖狐藏馬」，原本是一隻極惡盜賊妖狐，但因被獵人追捕逃至人界，與尚未出生的人類胎兒「南野秀一」融為一體，後來便隱藏自己的身份在人界成長，並相當孝順自己的母親；一頭紅髮的藏馬不只外表俊美、談吐又相當斯文，原作一登場就擄獲大批女粉絲的芳心，因此宣布改編成真人版後也是最令大家擔心其還原度的角色。
▲圖片來源／IG@netflixjp
或許是粉絲的期待度較高，自2022年7月公布主角群的定裝照後，發現由志尊淳扮演的藏馬與原作落差頗大，所以一度引來不少微詞，雖說志尊淳本人身高178公分、而且外表也相當帥氣，但對於原作粉絲來說，演員的神情與整體氛圍是否能夠盡可能還原角色設定，才是最值得關切的重點。
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熱議話題、桑原真人版帥過頭反引熱議
「幽遊白書」4人選角公佈之際，原作中人氣相對較低的唯一人類角色「桑原和真」，是由私下氣質相當狂放不羈的演員「上杉柊平」所飾演，由於定裝照比起其他角色還要俊帥，所以反而讓原作粉絲相當驚艷！不過因為俊俏過頭、加上並未還原桑原招牌的橘紅色飛機頭，因此也曾引起網友議論。
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熱議話題、飛影選角「本鄉奏多」最受期待
而同樣擁有大批男女粉絲的酷帥妖怪「飛影」，不但會使用劍術，額頭纏住的繃帶之下其實是擁有透視力量的「邪眼」，飾演飛影的演員則是曾出演過許多漫改作品的「本鄉奏多」，本鄉奏多在演藝圈是知名的動漫愛好者，「網球王子」、「鋼之鍊金術師」、「進擊的巨人」等電影他都參與過演出，且得到不少好評，所以在主角4人的選角當中，他也是被公認最受期待的演員。
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熱議話題、大反派「戶愚呂兄弟」打戲大受好評
原作中幽助在暗黑武術大會碰到的最大敵手「戶愚呂兄弟」，分別是由實力派演員瀧藤賢一飾演「戶愚呂兄」、綾野剛飾演「戶愚呂弟」，綾野剛為了飾演全身都是肌肉的戶愚呂弟，還特別增加自己的肌肉量。雖然兩人決鬥的背景與原作完全不同，但戶愚呂弟與幽助的對打戲卻是讓觀眾連連叫好，可說是這次真人版讓人驚豔的一大亮點。
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熱議話題、真人版劇情刪減過多，網友普遍認為「彷彿在搭火箭」
由於真人版「幽遊白書」總共只拍5集，而且幽助必須歷經「奪回3大秘寶」、「找幻海師父修行」、「到首溢島營救雪菜與螢子」最後再「打敗戶愚呂兄弟」，因此劇情被大幅刪減許多，原作的「四聖獸篇」以及堪稱本作最經典的「暗黑武術大會篇」通通被刪除，網友普遍認為第1集劇情步調最好，但從第2集開始彷彿搭火箭一般狂飆劇情。不過也有另一派網友認為要翻拍「幽遊白書」本來就有難度，以這樣的條件下能將戰鬥畫面表現得相當精采，劇組的用心絕對不容小覷。
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熱議話題、大規模使用170台攝影機拍攝！請來好萊塢特效團隊打造
前有「航海王」真人改編的先例，「幽遊白書」也比照同樣的製作規模，日本Netflix特別攜手美國，與曾製作過「冰與火之歌：權力遊戲」、「怪奇物語4」的好萊塢御用特效團隊Scanline VFX團隊合作，不僅運用了最先進的視覺技術，還大陣仗使用了170台攝影機，以360度零死角的環景方式，捕捉演員們的一舉一動，為的就是希望能盡可能達到最好、最自然的拍攝成果，甚至讓觀眾分不出來使用了特效。縱使劇情有所刪減、角色定裝也受到不少兩極化的評價，但「幽遊白書」真人版的特效與打鬥畫面其實都備受讚揚，身為「幽遊白書」的粉絲們，不妨利用假日來追劇，重溫當年的熱血回憶。
▲圖片來源／IG@netflixjp