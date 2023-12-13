草莓季就是要瘋狂吃草莓！被譽為台北最美咖啡廳之稱的「勺日」，不僅店觀美到必須拍來發IG限動，甜點造型也不馬乎，這次重磅推出冬季限定草莓甜點季，以微奢華草莓嘉年華為概念，一口氣獻上10款草莓系列甜點和飲品，每一款都有超顏值外觀，是台北草莓控一定要跟上的草莓甜點。
於即日起至2024/2/29限定登場的「勺日冬季草莓嘉年華」，此次草莓系列以法式甜點為基礎，加入台灣在地食材碰撞出新火花，於日好空間店、忠泰樂生活店和最新的新光三越Let's Go店皆有販售，為草莓控營造冬日儀式感。
首推必點「草莓派對千層」為獨家法式千層代替蛋糕體，以新鮮草莓、日月潭紅玉香緹和特製大黃草莓醬堆疊出網美必拍雙層草莓甜點。要特別注意，因製作繁複須前一天預定。份量較小的「草莓繽紛紅玉千層」則是在鋪滿對半切的新鮮草莓，配上酥香的千層超療癒。
超應景的「草莓聖誕Tree」，將酥脆的可頌鬆餅、特製香氣淡雅的百花蜜香緹、帶有果香茶香雙重享受的莓果阿薩姆餡和新鮮草莓堆疊而成，頂部再放上一球抹茶冰淇淋妝點，猶如迷你聖誕樹般可愛。另外，勺日也發揮創意將新鮮草莓和杏仁塔皮、開心果組成「草莓開心果塔塔」；又或是推出杯裝甜點「耶誕白雪芙蓉女王」，以蜂蜜修多蛋糕為基底，搭上抹茶香緹、櫻花甘納許少見的組合，草莓控看到驚喜連連、狂拍不停。
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勺日 冬季草莓甜點 活動時間
活動時間：即日起至2024/2/29
勺日 冬季草莓甜點推薦、售價
草莓派對千層 $1,280
草莓繽紛紅玉千層 $390
草莓蜜香朵朵可鬆 $180
草莓開心果塔塔 $260
草莓聖誕Tree $390
耶誕白雪芙蓉女王 $260
草莓香緹可頌 $200
草莓巧克力 $180
草莓抹茶牛奶 $220
草莓氣泡飲 $170
勺日 冬季草莓甜點 販售資訊
勺日 日好空間店、忠泰樂生活店販售 ：
草莓聖誕Tree、草莓香緹可頌、草莓繽紛紅玉千層、草莓派對千層、耶誕白雪芙蓉女王、草莓開心果塔塔、草莓氣泡飲、草莓巧克力、草莓抹茶牛奶
勺日 新光三越Let's Go店販售：
草莓蜜香朵朵可鬆、草莓香緹可頌、草莓繽紛紅玉千層、草莓派對千層、耶誕白雪芙蓉女王、草莓氣泡飲、草莓巧克力、草莓抹茶牛奶