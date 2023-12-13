草莓季就是要瘋狂吃草莓！被譽為台北最美咖啡廳之稱的「勺日」，不僅店觀美到必須拍來發IG限動，甜點造型也不馬乎，這次重磅推出冬季限定草莓甜點季，以微奢華草莓嘉年華為概念，一口氣獻上10款草莓系列甜點和飲品，每一款都有超顏值外觀，是台北草莓控一定要跟上的草莓甜點。







於即日起至2024/2/29限定登場的「勺日冬季草莓嘉年華」，此次草莓系列以法式甜點為基礎，加入台灣在地食材碰撞出新火花，於日好空間店、忠泰樂生活店和最新的新光三越Let's Go店皆有販售，為草莓控營造冬日儀式感。







首推必點「草莓派對千層」為獨家法式千層代替蛋糕體，以新鮮草莓、日月潭紅玉香緹和特製大黃草莓醬堆疊出網美必拍雙層草莓甜點。要特別注意，因製作繁複須前一天預定。份量較小的「草莓繽紛紅玉千層」則是在鋪滿對半切的新鮮草莓，配上酥香的千層超療癒。





勺日 冬季草莓甜點 活動時間

活動時間：即日起至2024/2/29



勺日 冬季草莓甜點推薦、售價

草莓派對千層 $1,280

草莓繽紛紅玉千層 $390

草莓蜜香朵朵可鬆 $180

草莓開心果塔塔 $260

草莓聖誕Tree $390

耶誕白雪芙蓉女王 $260

草莓香緹可頌 $200

草莓巧克力 $180

草莓抹茶牛奶 $220

草莓氣泡飲 $170



勺日 冬季草莓甜點 販售資訊

勺日 日好空間店、忠泰樂生活店販售 ：

草莓聖誕Tree、草莓香緹可頌、草莓繽紛紅玉千層、草莓派對千層、耶誕白雪芙蓉女王、草莓開心果塔塔、草莓氣泡飲、草莓巧克力、草莓抹茶牛奶



勺日 新光三越Let's Go店販售：

草莓蜜香朵朵可鬆、草莓香緹可頌、草莓繽紛紅玉千層、草莓派對千層、耶誕白雪芙蓉女王、草莓氣泡飲、草莓巧克力、草莓抹茶牛奶