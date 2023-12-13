小七新品是芋圓芋泥鮮奶！近年各超商已經快要變成24小時甜點店、手搖杯，7-ELEVEN同步推出「飲品、霜淇淋、思樂冰」三大新品，包含秋冬必喝「芋見想泥歐蕾」、聯名版「18度C巧克力霜淇淋」、以及復刻懷舊的「思樂冰黃風俠口味」，三大話題通通跟上。



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7-ELEVEN現做飲品系列推出新品「CITY PEARL芋見想泥歐蕾」，使用大甲芋頭、蜜製蔗糖熬成綿密芋泥，加上全新配料「芋圓」、以及鮮奶搭配，打造香濃芋頭風味以及咀嚼口感，同時提供熱飲、冰飲選擇，在12/13-12/16推出嚐鮮價60元、12/15起OPEN POINT線上推出2杯118元優惠，讓芋頭控直接衝進小七朝聖。







針對超夯小七霜淇淋，本次特別攜手南投埔里「18度C巧克力工房」，推出濃厚系「18度C巧克力霜淇淋」，使用法國VALRHONA法芙娜可可製作，打造微苦微甜、淡淡香草風味的巧克力霜淇淋。每週五六日使用icash Pay、icash 2.0支付，就可以享有霜淇淋第二支半價優惠，趁優惠吃新品很可以。





7-ELEVEN CITY PEARL芋見想泥歐蕾

7-ELEVEN思樂冰系列自從回歸以來，就讓粉絲們吃到復刻、懷舊的經典風味，這次推出酸甜口味「黃風俠Raymond風味」，以黃金比例調和的萊姆、檸檬，打造90年代的復古懷舊喝法，同步推出中杯、大杯、特大杯3種容量規格，讓復古思樂冰再掀話題。

上市日期：2023/12/13起

售價：原價85元

優惠活動：

1、即日起購買2支即加贈 「VALRHONA法芙娜頂級純苦61%巧克力棒」乙根。數量有限，送完為止。

2、於12/13-12/16期間，門市推出每杯嚐鮮優惠價60元。

3、於12/15-12/21期間，線上OPEN POINT行動隨時取推出2杯118元，每日限量1000組。



7-ELEVEN 18度C巧克力霜淇淋

上市日期：2023/12/13起

售價：49元（紙杯/酥餅杯）

優惠活動：

五、六、日只要持icash Pay、icash 2.0，再享購買霜淇淋第二杯半價(同時可享贈點優惠)



7-ELEVEN 思樂冰黃風俠Raymond風味

上市日期：2023/12/13起

售價：中杯 30元、大杯 39元、特大杯 45元



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。