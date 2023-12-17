跨年就靠這些好劇打發時間！不知不覺即將告別2023年，回顧過去一整年，有不少日劇都讓網友留下深刻印象，像是劇情笑料百出的轉生劇「重啟人生」、堺雅人與阿部寬鉅獻的「VIVANT」等，本文整理出13部2023年網路討論度最高的日劇，如果當中有你還沒看過的，不妨趁著跨年休假期間開箱補進度。
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▲圖片來源／NTV、TBS、IG@kazamakyojo、IG@lastman_tbs
重啟人生
演技派女星安藤櫻所主演的「重啟人生」，故事描述33歲的單身女主角「近藤麻美」每天在自家與工作兩點一線的生活模式當中，過著平淡無奇的日子，但她因為發生車禍，竟意外穿越到自己的嬰兒時期，重新來過人生。雖然「死後重生」的題材並不罕見，但一口氣重生4次可說是史無前例，安藤櫻帶領觀眾看遍了公務員、藥劑師、戲劇製作人、醫學研究人員、機師共5種職業的生活與秘辛，加上主角內心的吐槽經常引人發笑，既日常卻又神奇的題材，有不少平常沒在追劇的網友，看過這部也都連連稱讚。
▲圖片來源／NTV
如果能說100萬次就好了
在2022年底掀起一陣「First Love初戀」旋風之後，佐藤健又迅速回歸一般電視劇，女主角則是由井上真央所擔任，兩人飾演的「鳥野直木」和「相馬悠依」是一對青梅竹馬，長大後偶然重逢相遇並墜入愛河，然而直木捲入一場懸案，刑警「魚住 讓」（松山研一 飾）在街上巧遇變成幽靈的直木，直木便拜託魚住將自己未傳達給悠依的話，全數轉告給再也無法見到的悠依。
▲圖片來源／TBS
風間公親−教場0−
2020年與2021年由木村拓哉所主演的日劇特別篇「教場」深受觀眾好評，他在劇中飾演的白髮教官「風間公親」作風鐵血、絲毫不講情面，加上緊湊、略為黑暗的劇情，因此連續兩年都獲得極佳迴響，2023年更是決定拍成長篇日劇與觀眾再度相見。同劇更有新垣結衣、北村匠海、白石麻衣、赤楚衛二等超人氣演員，最令人驚喜的是因病停止藝能活動的坂口憲二竟也參與演出，可說是本劇最期待的亮點之一。
▲圖片來源／IG@kazamakyojo
我們之間沒有的
有「怪演女優」之稱的奈緒，飾演在建設公司上班的已婚OL「吉野美智」，雖然美智與老公陽一（永山瑛太 飾）的感情很好，但兩人其實已經長達2年沒有性生活；而美智某次與上司「新名誠」（岩田剛典 飾）一同喝酒時不小心透露了這件事，新名在驚訝之餘，也坦承自己與老婆的關係並不如外界所想幸福，兩對無性夫妻究竟會產生什麼禁忌的化學反應，就待觀眾來親自解鎖後續劇情。
▲圖片來源／IG@anataga_drama
Last Man～全盲搜查官～
最強帥大叔組合來了！福山雅治在本劇挑戰演出一名FBI盲人調查員「皆實廣見」，雖說他雙眼看不見，但總是能解決各種疑難案件，他啟程出發到日本，目的是為了加強日本警視廳與聯邦調查局之間的合作關係，沒想到與擁有超強正義感的刑警「護道心太朗」初次見面就是一場災難，個性相剋的兩個人要一起攜手合作處理棘手案件，究竟會擦出什麼火花，相當令人期待。
▲圖片來源／IG@lastman_tbs
CODE－願望的代價－
本季超夯話題莫過於這部改編自台劇「浮士德遊戲」的懸疑燒腦系作品了！坂口健太郎飾演的刑警「二宮湊人」，為了找出未婚妻死亡的原因，並運用了一款可以實現任何願望的神秘APP「CODE」，染谷將太飾演的自由記者「椎名一樹」則是為了要追查「CODE」背後的真相，不斷監視二宮的行動。一旦使用「CODE」APP，就必須付出很大的代價，在二宮追查未婚妻事件的過程中，也逐漸發現了APP背後的潛在陰謀。
▲圖片來源／IG@code_ytv
最好的教師 1年後，我將被學生□掉
如果你喜歡校園懸疑劇，那就不能錯過由「3年A班」團隊所打造的這部全新作品，松岡茉優飾演的3年D班導師「九條里奈」，在畢業典禮當天竟被自己的學生推下樓梯，更離奇的是她穿越到一年前，里奈也趁這個機會想要抓出當時的兇手；共演的還有已經成長得亭亭玉立的童星蘆田愛菜，一場師生之間的猜忌戰鬥，即將拉開序幕。
▲圖片來源／IG@saikyo_ntv
VIVANT
本劇不只堺雅人與阿部寛這兩位重量級男星出演，共演的二階堂富美、松坂桃李、役所廣司、二宮和也都是眾所認同的演技派演員，開演前只知道團隊遠赴蒙古拍攝超過2個月，而且劇情在當時完全保密到家，待正式播出之後才知道原來是劇情千迴百轉的諜報片，而且每一集幾乎都有新的爆點，讓相當多的日本與台灣戲迷在上檔期間都望穿秋水等待最新一集。
▲圖片來源／IG@tbs_vivant
轉職的魔王
未谷千晴（小芝風花 飾）因為職權騷擾而離開待了3年的公司，某一晚她碰到被一個男人持刀襲擊的「來栖嵐」（成田凌 飾），心中替來栖擔心的同時，竟被來栖反問「與其擔心別人，未谷小姐不如擔心自己吧！」結果千晴隔天經由阿姨的介紹，竟然又再度與來栖重逢，才知道對方是擁有「最可怕毒舌」之稱的求職者顧問，專長是以一針見血的方式幫助求職者突破心魔、找到新工作。
▲圖片來源／IG@tenshokumao
派對咖孔明
去年引起超強話題的動漫作品「派對咖孔明」被改編成真人版了！描述了諸葛亮（向井理 飾）在五丈原病逝之後，竟然一口氣穿越到了現代日本，與女主角「月見英子」（上白石萌歌 飾）相遇且被她的歌聲感動，決心要成為英子的軍師，甚至以三十六計幫助英子實現成為歌手的夢想。「派對咖孔明」不只劇情超爆笑，同劇演出的還有全程中文發音的「藤岡靛」、因「初戀」一炮而紅的八木莉可子」、知名舞者「菅原小春」、女王蜂主唱「Avu-chan」，一字排開都是超強黃金卡司，一定要把這部追起來啊。
▲圖片來源／IG@paripikoumei_cx
昨日的美食S2
2019年4月播出的漫改日劇「昨日的美食」，雖然放送時段為深夜，但因為選角相當符合原著形象，故事溫暖且沒有任何煽情橋段，每一集還會有美味的料理製作過程，在當時一躍成為推特的世界趨勢第一名，還創下深夜日劇有史以來的最高收視，在第101回日劇學院當中，甚至一舉拿下最優秀作品賞、主演男優賞（內野聖陽）、腳本賞、監督賞總共4項大獎！如今兩位帥大叔情侶即將回歸，粉絲們趕緊守在電視、電腦前，繼續看這一對細水長流的恩愛情侶將會帶給我們什麼美味的料理和生活點滴吧。
▲圖片來源／IG@movie_nanitabe
我家律師很麻煩
看到由室剛出演主角，不難預期又是一部會引人發笑的輕鬆戲劇了！「我家律師很麻煩」的主角藏前勉（室剛 飾）原本是人氣女星的經紀人，但某天突然被解雇！雖然令他措手不及，卻也意外成為不善言辭的新人律師「天野杏」（平手友梨奈 飾）的助理，並幫助她發揮法律才能，成為「法律界最強經紀人」。
▲圖片來源／IG@uchiben_kin9_cx
下剋上球兒
體格超好又相當敬業的鈴木亮平，這次所飾演的是因為受傷而引退的前棒球選手「南雲脩司」，雖然無法在場上競賽，但取而代之他成為即將廢社的高中棒球隊顧問，對棒球仍保有熱情的他，引領年輕一輩的球員成長，並希望能帶領大家前往夏季甲子園，完成所有日本棒球選手心中最偉大的夢想。
▲圖片來源／IG@gekokujo_kyuji