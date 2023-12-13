對於許多人說來「重要節日」一定要為另一半帶來一些驚喜，而吃一頓讓人滿意的大餐是多數人的第一選擇，高樓層有景觀的Morton’s The Steakhouse莫爾頓牛排更是許多人「約會」的首選餐廳。位於信義微風45樓的莫爾頓牛排館，不只擁有絕美的台北夜景、更擁有45年的歷史，這一次莫爾頓牛排館慶祝成立 45 週年，特別於12/7至12/23日推出「Best Steak Anywhere」限定菜單，四款頂級牛排挑戰約會不敗傳說。



推薦閱讀：WILDWOOD耶誕新菜單！名廚林明健Kin、主廚吳思緯聯手打造「歡頌耶誕盛」，首推乾式熟成28日帶骨肋眼牛排25oz。







來自美國的莫爾頓牛排館是在全球擁有高人氣的頂級牛排館，占地210坪，規劃有近百個座位、包含三間可容納6-22人的私人包廂，空間非常寬敞。是許多名人、巨星指定用餐的高級牛排館之一。同時在室內空間設計上台北莫爾頓牛排館的裝璜簡潔新潮，以銀、黑為主色系，用餐環境極富都會時尚感，讓人有一秒置身紐約曼哈頓般的感覺，讓約會變的更有氛圍。







這一次台北莫爾頓牛排館為了慶祝 Morton’s The Steakhouse 成立45週年，特別於12/7至12/23日推出「Best Steak Anywhere」限定菜單，這份45週年紀念「全球最佳牛排」匯聚四款頂級牛排，包括來自澳洲會散發陣陣和牛獨有的焦糖香的M8+「和牛」肋眼牛排、以及含豐富大理石紋油花，脂肪分佈均勻，肉質幼嫩且多汁，令人一試難忘日本A5「和牛」菲力牛排。





此外，莫爾頓牛排館最讓人難忘的就是大份量牛排，其中適合多人分享、且滿足挑剔味蕾的就是36盎司戰斧牛排，油脂甘香肉味濃，口感嫩滑，肉汁充足，吃一口就會停不下來。同時還有人氣推薦45天乾式熟成的36盎司紅屋牛排，不僅肉味濃郁、更可以同時享受紐約客和菲力兩種截然不同的口感。











Morton’s The Steakhouse

活動期間：12/7至12/23日

地址：台北市信義區忠孝東路五段68 號(信義微風 45 樓)





Morton’s The Steakhouse 成立45週年 限定料理

M8+「和牛」肋眼牛排(NT$3,788)

日本A 5「和牛」菲力牛排 (NT$4,788)

36 盎司戰斧牛排 (NT$7,088)

45天乾式熟成的36盎司紅屋牛排(NT$5,808)