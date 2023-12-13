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> 最新文章 > 美食 > 三商巧福牛肉麵65折！三商巧福40週年「原汁牛肉麵」百元有找，對中身分證40再加碼送「滷排骨」免費吃。

三商巧福牛肉麵65折！三商巧福40週年「原汁牛肉麵」百元有找，對中身分證40再加碼送「滷排骨」免費吃。

2023-12-13 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：三商巧福 人氣：742
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編輯 張人尹

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三商巧福牛肉麵65折就能吃！經典不敗「三商巧福原汁牛肉麵」，標準配備酸菜加超重瓷湯匙，是許多人從小吃到大的回憶。這次三商巧福為了慶祝40週年，特別推出「原汁牛肉麵」下殺優惠95元，身分證號碼裡有「40」還能免費加排骨，鐵粉真的先吃一波。

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三商巧福 40週年優惠活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
三商巧福 40週年優惠活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

三商巧福於1983年創立，這次為了慶祝40週年，自即日起至12/20期間內，針對經典招牌「原汁牛肉麵」、「紅燒排骨飯」都推出優惠價95元，換算相當於打65折，不論是愛吃麵、愛吃飯，還是愛吃酸菜的三商鐵粉，通通可以趁機吃起來。
三商巧福 40週年優惠活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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除此之外，三商巧福再加碼，12/14前推出「排骨免費吃」限定優惠，只要身分證號碼中有40（數字不可拆開或顛倒順序），活動期間內憑身份證明到全台三商巧福用餐，點任一份主餐就免費送「滷排骨」一份，直接幫你加菜。
三商巧福 40週年優惠活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
三商巧福 40週年優惠活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載


 

三商巧福 40週年優惠活動

活動期間：2023/12/12-12/20
活動內容：原汁牛肉麵(原價145元)、紅燒排骨飯(原價120元)，皆享特價95元。

活動期間：2023/12/12-12/14
活動內容：身分證號碼中有40（數字不可拆開或顛倒順序），活動期間內憑身份證明到全台三商巧福，點主餐送「滷排骨」一份。

詳細活動規範及供應情形，依 三商巧福 官方公告為準。

 

 

 

 

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#三商巧福
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三商巧福 牛肉麵 排骨 身分證 more
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