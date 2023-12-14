為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
  • 商家會員登入
  • 註冊
> 最新文章 > 美食 > 小七咖啡買一送一！7-ELEVEN「卡布奇諾買一送一」領軍3大咖啡優惠，循環杯「濃萃美式30元」咖啡控開喝。

小七咖啡買一送一！7-ELEVEN「卡布奇諾買一送一」領軍3大咖啡優惠，循環杯「濃萃美式30元」咖啡控開喝。

2023-12-14 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：7-ELEVEN 人氣：999
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

小七咖啡買一送一，快閃開喝！每天都要來一杯的7-ELEVEN CITY CAFE，近年為了一起響應環保、永續，除了推出植物奶「燕麥系列」之外，也鼓勵咖啡控自帶環保杯、借用循環杯喝咖啡，邊喝咖啡、邊愛地球。這次7-ELEVEN就針對經典咖啡系列，推出「買一送一」、燕麥系列「買二送一」，用循環杯還能喝30元濃萃美式，咖啡控優惠攻略喝起來。

推薦閱讀：五桐號聯名胡子碰碰！五桐號「胡子碰碰杯塞公仔環保杯」聯名開賣，超萌胡子碰碰飲料杯、絲襪奶茶新品一次看。
7-ELEVEN 咖啡 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
統一7-ELEVEn獅隊2023年上半球季封王活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

為了慶祝統一超商連續第五年入選「道瓊永續指數」，7-ELEVEN在12/14-12/17推出鮮食、咖啡、飲品等優惠，期間內買CITY飲品「大杯熱卡布奇諾、大杯濃萃美式、英式紅茶」享同品項買1買1，而「燕麥系列」燕麥拿鐵、燕麥奶茶等，通通可享買二送一優惠。
7-ELEVEN 小農水果冰磚精品咖啡 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN 地球永續優惠活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

為了鼓勵咖啡控一起響應環保，同樣活動期間12/14-12/17，當筆租借「循環杯」買咖啡，還可享有「濃萃美式咖啡」30元優惠，直接一筆省20元。此外，使用自帶杯買CITY咖啡系列，原本可折5元、在活動期間內一杯可折7元，針對鮮食系列買「天素地蔬」指定商品，多送你10％ OPEN POINT點數，喝咖啡、吃小七通通有優惠。
7-ELEVEN 地球永續優惠活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN 地球永續優惠活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載


 

7-ELEVEN 地球永續優惠活動

活動期間：2023/12/14-12/17
活動內容：
1、CITY飲品「大杯熱卡布奇諾、大杯濃萃美式、英式紅茶」同品項買1買1。
2、「燕麥系列」燕麥拿鐵、精品燕麥拿鐵、燕麥奶茶、黑糖珍珠燕麥奶，任選買2送1。
3、當筆租借循環杯可享「濃萃美式咖啡」優惠價30元。
4、持自帶杯買CITY咖啡系列，享折扣7元。
5、買「天素地蔬」指定商品加贈10％ OPEN POINT點數。

詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。

 

 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#7-ELEVEN
morechevron_right
文章關鍵字
7-ELEVEN 買一送一 燕麥 咖啡 more
延伸閱讀

7-11開賣芋泥歐蕾！7-ELEVEN「芋見想泥歐蕾」芋圓芋泥鮮奶開喝，領軍新品「18度C巧克力霜淇淋」堪稱小七甜點店。

 編輯 張人尹

還魂梅冰沙！泰國Mag Mag「枝仔冰城頭等艙梅子冰沙」一口就還魂，7-ELEVEN預購199元。

 編輯 李維唐

小七咖啡買一送一攻略！7-ELEVEN全新OATSIDE燕麥奶咖啡買一送一，萬聖節美式買一送一、拿鐵買二送一喝起來。

 編輯 張人尹
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 張人尹

編輯 張人尹
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

文章目錄

編輯 張人尹最新文章

morechevron_right

COUPON

最高激省17%OFF! ~2023最新版Bic Camera優惠券

日本最大級體育用品中心Alpen優惠券(東京新宿・大阪NAMBA PARKS・福岡運河城店通用)

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up