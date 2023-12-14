小七咖啡買一送一，快閃開喝！每天都要來一杯的7-ELEVEN CITY CAFE，近年為了一起響應環保、永續，除了推出植物奶「燕麥系列」之外，也鼓勵咖啡控自帶環保杯、借用循環杯喝咖啡，邊喝咖啡、邊愛地球。這次7-ELEVEN就針對經典咖啡系列，推出「買一送一」、燕麥系列「買二送一」，用循環杯還能喝30元濃萃美式，咖啡控優惠攻略喝起來。



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為了慶祝統一超商連續第五年入選「道瓊永續指數」，7-ELEVEN在12/14-12/17推出鮮食、咖啡、飲品等優惠，期間內買CITY飲品「大杯熱卡布奇諾、大杯濃萃美式、英式紅茶」享同品項買1買1，而「燕麥系列」燕麥拿鐵、燕麥奶茶等，通通可享買二送一優惠。







為了鼓勵咖啡控一起響應環保，同樣活動期間12/14-12/17，當筆租借「循環杯」買咖啡，還可享有「濃萃美式咖啡」30元優惠，直接一筆省20元。此外，使用自帶杯買CITY咖啡系列，原本可折5元、在活動期間內一杯可折7元，針對鮮食系列買「天素地蔬」指定商品，多送你10％ OPEN POINT點數，喝咖啡、吃小七通通有優惠。





7-ELEVEN 地球永續優惠活動

活動期間：2023/12/14-12/17

活動內容：

1、CITY飲品「大杯熱卡布奇諾、大杯濃萃美式、英式紅茶」同品項買1買1。

2、「燕麥系列」燕麥拿鐵、精品燕麥拿鐵、燕麥奶茶、黑糖珍珠燕麥奶，任選買2送1。

3、當筆租借循環杯可享「濃萃美式咖啡」優惠價30元。

4、持自帶杯買CITY咖啡系列，享折扣7元。

5、買「天素地蔬」指定商品加贈10％ OPEN POINT點數。



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。