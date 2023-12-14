速食店是許多人想到就吃、又有限定優惠解救月底空空的錢包，但近日連鎖速食「達美樂」及「麥當勞」接連進行價格調整，漲幅最多一個披薩漲48元、一塊炸雞漲6元，但同時也有不分餐點價格調降，加上「速食優惠小確幸」，速食控月底跟著吃，一樣不怕錢包破洞。







達美樂近期有披薩控粉絲發現，官網售價與2023年初相比已有調漲，其中漲幅較大包含經典必吃「龍蝦舞沙拉」大披薩798元（調漲28元）、中批薩548元（調漲18元），小奢華「黃金龍蝦沙拉」848元（調漲78元），除此之外亦有調降，包含超人氣口味「超級老饕四喜、壽喜燒牛柳」大披薩中披薩皆有調降2-5元。





不過不擔心漲價，達美樂在12月特別與Uber Eats合作，12/1-12/31推出「達美樂披薩買一送一」優惠，不分尺寸、口味，甚至個人獨享小披薩，都可享買一送一。在12/6-12/27還有Uber Eats平台「達美樂披薩免外送費」優惠，12/11-12/31還有達美樂聖誕新年新品優惠、專屬8折優惠等，絕對要搶優惠點外送才划算。



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不只達美樂，台灣麥當勞今日也宣布，自12/20起針對菜單商品調漲、調降價格。主餐部分調漲2-5元，漲幅最大是極選系列，「BLT安格斯牛肉堡、蕈菇安格斯牛肉堡」都調漲5元，6塊/10塊麥克鷄塊也漲2元、副餐的「4塊麥克鷄塊」則是降價3元。





此外，點心與早餐配餐、飲料則有調漲1-6元，其中漲幅最大包含「麥脆鷄腿」漲6元、「OREO冰炫風」漲4元、「台灣鮮榨柳丁汁」漲6元，而配餐包含麥脆鷄腿也會跟著調漲。不過麥當勞表示，「1+1星級點」89元部分菜單調整，價格調整至69元，以及1+1=$50、得來速VIP卡、甜心卡買A送B等優惠不變，還有全球版麥當勞APP，每週發送多張優惠券，速食控還是能用以往的優惠吃起來。



麥當勞價格調漲

除了價格消息，麥當勞同時也宣布，2023年受到粉絲好評的「帕瑪森主廚雞腿堡」、「帕瑪森安格斯牛肉堡」，從12月20日起加入常規菜單，以後不怕吃不到，還有讓人瘋狂敲碗的「四盎司牛肉堡、雙層四盎司牛肉堡」也將強勢回歸，速食控又有理由衝麥當勞。

時間：2023/12/20起



麥當勞菜單調整

時間：2023/12/20起

新增品項：新增帕瑪森主廚鷄腿堡、帕瑪森安格斯牛肉堡、蕈菇主廚鷄腿堡、四盎司牛肉堡、雙層四盎司牛肉堡

停售品項：BLT辣脆鷄腿堡