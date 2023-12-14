史努比控超忙！為了迎接明年史努比75歲生日，近期各種聯名活動、周邊商品紛紛曝光，今日史努比更搭上台灣精品航空「星宇航空」，首發聯名周邊「史努比行李吊牌」搶先曝光，並預計將在2024年第一季將和小七推出更多SNOOPY、星宇航空聯名小物，一次攻陷星宇鐵粉和史努比控的荷包。







將於12/16開航北美第二條航點「台北-舊金山」的星宇航空，初期一週三班直飛，明年3/20增班為每日飛航，滿足旅客和商務客的需求。這次為了歡慶舊金山開航，找來美國經典卡通SNOOPY坐鎮，推出聯名限量「城市款」或「飛行追夢款」主題行李吊牌，只要搭乘從台北出發的舊金山航線就免費隨機贈送。







星宇航空Ｘ史努比聯名行李吊牌，「城市款吊牌」以SNOOPY和主人查理布朗為主角，在灣區中和朋友們搭乘纜車快樂遊玩的氛圍。另一款「飛行追夢款吊牌」則是搭配星宇航空主力機隊A350翱翔在空中的模樣，讓鐵粉看到直呼太可愛。目前僅有搭乘台北前往舊金山旅客可免費獲得，之後也將推出更多聯名周邊於小七販售，請鎖定窩客島將持續為大家提供第一手快訊報導。



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星宇航空Ｘ史努比聯名行李吊牌 免費送活動

活動時間：12月16日起搶先搭乘台北-舊金山的旅客，星宇航空將陸續於台北出發航班贈送「城市款」或「飛行追夢款」限量主題行李吊牌，數量有限送完為止。



星宇航空 優惠活動

活動時間：2023年12月16日起至2024年2月28日止

活動內容：憑星宇航空全航線登機證，至全台PEANUTS 專櫃門市，即享滿2,000現折300專屬優惠。