彰化原來超多隱藏打卡點！提到彰化縣的秀水鄉，或許你會先想到令人聞風喪膽的「送肉粽」習俗，卻想不到這裡具有代表性的景點或美食，但其實秀水有不少好拍的室內外風景都等著大家來造訪，像是擁有全台最巨大水龍頭的觀光園區「水銡利廚衛生活村」、坐擁兩隻超大型的華麗金龍「龍騰公園」，下次來到彰化秀水時別再路過，只要去過這些地方，你就知道秀水不只「送肉粽」出名。



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很多人來到彰化，都是為了美味的肉圓或蛋黃酥名店而來，卻沒注意到秀水鄉也有相當多景致優美的打卡景點，其中全台首座水龍頭觀光園區「水銡利廚衛生活村」，館內不僅能觀賞到各種造型的水龍頭，還有超好拍的庭園造景、2層樓高旋轉溜滑梯、戲水池、大沙坑等設施，吸引小孩、網美來玩樂打卡；近年秀水新興的地標「龍騰公園」則是有兩頭壯觀的金龍坐鎮，金龍彼此怒目瞪視的模樣相當氣勢磅礡，而一到傍晚龍騰公園還會成為絕佳觀賞夕陽的地點。





秀水熱門打卡點：水銡利廚衛生活村

部落客 那倆人玩樂人生 造訪 水銡利廚衛生活村 說：

水銡利是秀水鄉唯一的一間觀光工廠，是一間非常適合親子同遊的觀光工廠...剛進園區就可以看到戶外區有一片庭園造景，直走則可以通到室內的參觀區域...水岸上還有南瓜馬車耶，是從餐飲區延伸出來的戶外用餐區。<全文介紹>



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#水銡利廚衛生活村

地址：彰化縣秀水鄉下崙村育民巷2號

電話：04-769-6334





秀水熱門打卡點：沐光樹手感蛋糕捲專賣店

部落客 Kiwi樂活食旅 造訪 沐光樹手感蛋糕捲專賣店 說：

沐光樹手感蛋糕捲專賣店除了空橋網美拍照打卡必拍景點之外，旁邊的草皮有著落羽松搭襯，可以租借野餐墊到外面坐在草坪上野餐，感覺也挺棒。<全文介紹>



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#沐光樹手感蛋糕捲專賣店

地址：彰化縣秀水鄉中山路400號

電話：04-769-8808



秀水熱門打卡點：岡聯牧場

部落客 Kiwi樂活食旅 造訪 岡聯牧場 說：

彰化秀水全盛時期以養牛為主，早期這裡都可以看得見牛隻成群的熱鬧景象，彰化福興跟秀水都是有牛牛蹤影，岡聯牧場於民國59年創立，目前這裡有各種的牛奶製品、肉包、奶酪、冰淇淋，農場也有體驗活動，很適合親子遊玩。<全文介紹>



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#岡聯牧場

地址：彰化縣秀水鄉番花路235之1號

電話：04-768-0898





秀水熱門打卡點：馬興藥草植物園區

部落客 厚片公主雙打日記 造訪 馬興藥草植物園區 說：

走入公園就會看見白柱排列而成的長廊，一旁有個池塘，古色古香的感覺很適合穿古裝來外拍一下。超夢幻的旋轉木馬出現了！意外的是竟然是粉紅色的耶，之前在網路上看到是藍色的，可能換了新色，真的太合我意了，我覺得粉色的旋轉木馬更好拍了啊！<全文介紹>



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#馬興藥草植物園區

地址：彰化縣秀水鄉雅興街118巷41號

電話：無





秀水熱門打卡點：龍騰公園

部落客 1817Box部落格 造訪 龍騰公園 說：

這是由建國科技大學所設計的公園區，與益源古厝距離相當近，園區內包括生態景觀、公園綠地等結合，最特別的是一座巨大的雙龍搶珠！這天經過龍騰公園的時間剛好是黃昏時段，於是我們停下腳步拍攝黃昏時的秀水龍騰公園...<全文介紹>



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#龍騰公園

地址：彰化縣秀水鄉民主街279巷

電話：0938-525-496

