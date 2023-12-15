日雜小物是很有趣的小東西，有時候你也不知道到底有沒有用，看到「日雜」、「日本小物」，就一定會多看兩眼，也會不小心說出「誰會買這個沒用小廢物」，然後就自己拿錢包出來告訢自己「我好需要這個沒有用小廢物、對不起錢錢了」，日本趣味生活雜貨霸主「FELISSIMO」二度登台快閃，雜貨控準備要錢錢變成自己喜歡的樣子了。



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為了讓台灣雜貨控在年前可以再買一次自己喜歡的小東西，「FELISSIMO」12月19日至2024年1月21日，即將在台北市京站Q-square快閃，網羅各式獨具創意的原創雜貨。其中必買大推「肚子朝天睡夢中的水獺化妝包」水獺翻肚朝天露肚猛睡的可愛萌樣，療癒度爆棚，除了作為化妝、收納隨身小包，還能變身電腦鍵盤靠墊。Ｑ彈手感給你最溫柔的呵護。





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日本雜貨 FELISSIMO POP UP STORE

期間：2023年12月19日至2024年1月21日

地點：台北市京站Q-square 1樓



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