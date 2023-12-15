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2024這樣玩！Booking.com公布「2024 年七大旅遊趨勢」，美食、玩水、奢華、在地風情。

2023-12-15 文字：編輯 李維唐 圖片：Booking.com 人氣：157
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編輯 李維唐

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2024這樣玩才是新趨勢！為了讓旅人可以更了解2024的旅行的價值， Booking.com對來自33個國家和地區的 27,000旅人進行調查，公布「2024 年七大旅遊趨勢」。其中，玩「水」將會旅人在2024旅遊目的地，此外不是論為了吃美食而旅行、旅行中尋找美食，「吃美食」也是2024年旅行中不可缺少的重要關鍵。

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Booking.com 公布 2024 年七大旅遊趨勢

Booking.com表示，在2024 年七大旅遊趨勢之中，第一就是旅人將重塑自我的樂趣。2024 年旅人想在假期中重新想像自己最佳的樣貌會是如何，更會進一步享受旅行中 2.0 版本的自己。將近七成（68%）的台灣人享受旅行帶來的隱密性，以及重新塑造自我的機會。

更有趣的是，六成（61%）的人會在旅途中創造自己的故事，這部分甚至高出全球平均兩成以上（37%）；近八成（79%）的人認為度假能夠擺脫日常的拘束並擁抱自己個性的新面貌，而 41% 的人甚至租更奢華的車享受生活，或認為旅行中會有「主角光環」的加持（69%），讓他們成為自己生活中的明星。
Booking.com 公布 2024 年七大旅遊趨勢

第二就是旅人在選擇旅遊的目的地，將會選擇清涼解熱的消暑之旅。超過六成的台灣旅人（65%）表示氣候變遷將會影響他們如何規劃 2024 年的假期，比全球平均高了 14 個百分點，像是尋找消暑勝地（68%）；因為旅人認為靠近水源的地方能立即感到放鬆，緩解難耐的炎熱（62%）。搭上此波浪潮，以水為主軸的旅程會越來越熱門，有超過三分之一（37%）的旅人則表示，在 2024 年會對以「水」為主軸的旅程有興趣，除了常見的水上活動外，其他像是水上漂浮瑜珈、冰雪冥想、甚至是水下飯店等都有可能成為未來的熱門選項。
Booking.com 公布 2024 年七大旅遊趨勢

第三則是想要來一場隨心所欲的驚喜之旅，近六成（59%）的台灣旅人願意來場不規劃任何行程的驚喜之旅，拋開按部就班的旅遊規劃，擁抱為隨緣的偶遇。同時有 53% 的人渴望避開千篇一律的旅行體驗，前往秘境探險；除此之外，將掌控權交給當地的彈性行程也受到 76% 的旅人喜愛，讓他們能根據當下心情改變旅程方向。然而「與陌生旅伴一起旅行」這樣子的旅行型態，就調查結果來看，還是國外旅人的接受度會高一些（台灣27%，全球34%）。
Booking.com 公布 2024 年七大旅遊趨勢

再來就是在2024年的旅行中不僅要追求好吃的美食，大家還會花上更多的心力，去深入瞭解當地料理的根源，以及其背後的工藝。近七成的台灣旅人（73%）表示，有興趣了解旅遊當地「必吃」美食的起源。更驚人的是，有高達 94% 的台灣旅人表示，會更加關注具有當地原始風味的美食，我們也是全球偏好度最高的一個市場，顯示台灣人對吃的執著是不容小覷的（全球平均為81%）。因此，可以預期大家對於美食背後的故事興趣增加，更期待能認識正在流失或被遺忘的文化秘密；這將帶動在地體驗的增加，為當地社區帶來光榮感和收入。
Booking.com 公布 2024 年七大旅遊趨勢

同時，在 2024 年旅人會想預訂一趟只為自我提升而出發的旅行，讓自己能夠再次回到理想中的生活狀態。過半數的台灣獨旅者（53%）會想要透過旅行來認識新的對象，對於豔遇之旅的渴望比全球平均高了 14%；除此之外，也有超過三成（36%）的人想要以旅行來療傷、忘記前任。反之，對於有另外一半的旅人，也會希望在旅行時，和自己的伴侶建立更深厚的感情（28%）。另一方面，對於大多數（64%）辛勞的家長來說，也許願能在 2024 年為自己安排一場「放風」旅行，讓他們能全心全意地把自己擺在首位、享受假期。
Booking.com 公布 2024 年七大旅遊趨勢



以及各國近期都面臨了物價膨脹的狀況，然而，這並沒有澆熄旅人們的興致；反而催生了新興的旅遊趨勢–「單點式奢華體驗」。旅人們捨棄砸下大錢規劃整套的豪華旅行方案，而是透過各種方案的搭配，以更精打細算的方式設計，同時又保有旅行專屬的儀式感。實際舉例，像是旅人會願意透過購買五星級飯店的一日券享用設施（51%），取代實際入住一晚；或是在淡季闔家出遊以節省開銷（61%），這個比例大幅高於全球平均的 47%；另外也有 45% 的旅人規劃選擇較近距離的「低成本類奢華假期」以兼顧享受與花費。
Booking.com 公布 2024 年七大旅遊趨勢

最後，則是過去大家對於永續旅遊，多半會連結到原始、簡約這類的想像；但是在 2024 年，旅遊業將迎來設計與正念的融合，實踐永續與追求美感，將不再是衝突的兩個命題，預期旅遊產業在永續旅遊上將有更新潮的突破。高達 73% 的台灣旅人想尋找永續創新做到讓人耳目一新的旅宿，足足高出全球平均 20%，近七成的（68%）台灣旅人，會期望在旅宿內看到更多綠化空間和植栽，同時也有相當比例的旅人期待看到旅宿業者在永續概念的實際行動（69%）。
Booking.com 公布 2024 年七大旅遊趨勢

 

 

Booking.com 公布 2024 年七大旅遊趨勢

旅遊趨勢NO.1 重塑自我的樂趣
旅遊趨勢NO.2 清涼解熱的消暑之旅
旅遊趨勢NO.3 隨心所欲的驚喜
旅遊趨勢NO.4 美食探索之旅
旅遊趨勢NO.5 為生活重新開機
旅遊趨勢NO.6 單點式的奢華體驗
旅遊趨勢NO.7 有意識的美感
 

 

 

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2024旅遊 旅遊趨勢 Bookingcom
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