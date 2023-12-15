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哆啦A夢迷狂掃貨！THE哆啦A夢展台北2023「哆啦A夢聯名周邊」曝光，日本進口限定「哆啦A夢小物」逛完展就開買。

2023-12-15 文字：編輯 鄭雅之 採訪報導 攝影：編輯 鄭雅之 人氣：814
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

哆啦A夢迷不只拍到手機沒電，荷包也要大失血了！鐵粉敲破碗的「THE哆啦A夢展台北2023」，終於將在明日12/16在中正紀念堂正式開展，由村上隆、奈良美智、蜷川實花等28組日本知名藝術家分別創作出心中獨一無二的哆啦A夢，帶領大家看見不同面貌、風格的哆啦A夢。同時，也從日本進口獨家哆啦A夢展場限定周邊，讓鐵粉看到直接腦波弱下單。



陪伴許多人長大的哆啦A夢，走過超過50個年頭後，和當代藝術碰撞出新火花，以「我心中的哆啦A夢」為主題，透過28組日本人氣藝術家的創作打造的「THE哆啦A夢展」，每個作品都顛覆大家對於哆啦A夢的印象，從東京巡迴10多個城市後，首次登台。展區分為哆啦A夢「漫畫」及「電影」兩大區域，作品中隱藏著許多漫畫或電影名場面，就等鐵粉到此慢慢欣賞。



村上隆代表作《花》和《哆啦A夢》完美融合在高3公尺、寬6公尺的巨幅畫作中，充滿各種小細節讓人光是入場看第一件作品就駐留許久。還有帶有俏皮可愛感的奈良美智作品「依然被胖虎搶走蝴蝶結的哆啦美@深夜」，獨具風格的創作讓人會心一笑。



蜷川實花則是以和哆啦A夢一日約會為主題，讓人也想跟哆啦A夢來趟約會。除了畫作之外，還有使用不同複合媒材、影像、立體裝置的呈現出藝術家心中的哆啦A夢。西尾康之以「哆啦A夢的機械生命觀」為主題，便是使用「陰刻鑄造」的手法打造2公尺高的雕塑，運用3DCG影像投影技術，將哆啦A夢變成栩栩如生。藝術家梅佳代老師也到台北現場，以牆壁為畫本劃下哆啦A夢玩台北的插畫。



此外，更讓鐵粉期待的展場限定周邊，直接從日本進口哆啦A夢與藝術家聯名商品，以「村上隆×哆啦A夢」主視覺為設計的磁盤、馬克杯、拼圖，還特意與京都400年名店永樂屋合作的手工手巾，各種實用小物一定要先入手。另外，還有不同藝術家風格的感溫杯、磁鐵、限定T恤等，就等粉絲帶著滿滿戰利品回家。

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THE 哆啦A夢展 台北 2023 活動資訊

展覽日期：2023/12/16(六)~2024/04/07(日)
休館日：2024/2/9(五)、2/10(六)、2/28(三)
開放時間：10:00~18:00 (最晚購票及入場時間為17:30)
展覽地點：中正紀念堂1展廳
 

THE 哆啦A夢展 台北 2023 參展藝術家

會田誠   梅佳代   小谷元彥   桑久保亮太   鴻池朋子  後藤映則   近藤智美   坂本友由   佐藤雅晴   山崎詩詩   篠原愛    Shiriagari壽   中里勇太   中塚翠濤   奈良美智   西尾康之   蜷川實花    福田美蘭   增田賽巴斯汀   町田久美   Mr.   村上隆  森村泰昌＋KOIKE JUNKO   山口晃   山口英紀+伊藤航   山本龍基   中島玲菜   渡邊希

 

更多「THE 哆啦A夢展 台北 2023」照片：








 

 

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