哆啦A夢迷不只拍到手機沒電，荷包也要大失血了！鐵粉敲破碗的「THE哆啦A夢展台北2023」，終於將在明日12/16在中正紀念堂正式開展，由村上隆、奈良美智、蜷川實花等28組日本知名藝術家分別創作出心中獨一無二的哆啦A夢，帶領大家看見不同面貌、風格的哆啦A夢。同時，也從日本進口獨家哆啦A夢展場限定周邊，讓鐵粉看到直接腦波弱下單。







陪伴許多人長大的哆啦A夢，走過超過50個年頭後，和當代藝術碰撞出新火花，以「我心中的哆啦A夢」為主題，透過28組日本人氣藝術家的創作打造的「THE哆啦A夢展」，每個作品都顛覆大家對於哆啦A夢的印象，從東京巡迴10多個城市後，首次登台。展區分為哆啦A夢「漫畫」及「電影」兩大區域，作品中隱藏著許多漫畫或電影名場面，就等鐵粉到此慢慢欣賞。







村上隆代表作《花》和《哆啦A夢》完美融合在高3公尺、寬6公尺的巨幅畫作中，充滿各種小細節讓人光是入場看第一件作品就駐留許久。還有帶有俏皮可愛感的奈良美智作品「依然被胖虎搶走蝴蝶結的哆啦美@深夜」，獨具風格的創作讓人會心一笑。





THE 哆啦A夢展 台北 2023 活動資訊

展覽日期：2023/12/16(六)~2024/04/07(日)

休館日：2024/2/9(五)、2/10(六)、2/28(三)

開放時間：10:00~18:00 (最晚購票及入場時間為17:30)

展覽地點：中正紀念堂1展廳



THE 哆啦A夢展 台北 2023 參展藝術家

會田誠 梅佳代 小谷元彥 桑久保亮太 鴻池朋子 後藤映則 近藤智美 坂本友由 佐藤雅晴 山崎詩詩 篠原愛 Shiriagari壽 中里勇太 中塚翠濤 奈良美智 西尾康之 蜷川實花 福田美蘭 增田賽巴斯汀 町田久美 Mr. 村上隆 森村泰昌＋KOIKE JUNKO 山口晃 山口英紀+伊藤航 山本龍基 中島玲菜 渡邊希