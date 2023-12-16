用新飯店來認識台南！就在台南準備迎接建城400週年的同時，全新飯店「綉溪安平」整體設定風格將致敬「安平古堡」，並由安平在地曾輝榮設計師、台南媳婦許瑞燕設計師團隊，以「動．靜之間」為主題詮釋空間設計。「by associates 」台德設計雙人組以「磚、夕陽、劍獅」打造品牌辨識，呼應 #臺南400，讓旅人再次認識台南。
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綉溪安平飯店位在台南安平區古堡街，東臨「安平樹屋」與「英商德記洋行」，西接安平鹽神白沙灘公園、湖濱水鳥公園，北迎臺江內海、鹽水溪與四草濕地，向南對望安平古堡與熱蘭遮城牆。全館基地面積近900坪，樓高五層約230公尺，服務設施包含：A棟三層樓共24間客房、B棟兩層樓共18間客房，一樓大廳咖啡廳、選物店、多媒體互動空間，二樓餐廳、頂樓觀景台等。
進入A館室內大廳，兩側是以紅磚和青磚堆砌的牆面裝飾，布置有色彩繽紛來自歐洲前衛品牌的家俱家飾，營造傳統又現代的視覺衝擊，挑高天花板上的線條，是漁夫灑網的拋物線靜止在天空，象徵著辛勤努力的希望與豐收。
而在各房間裡：在飛返中找到鳥形、如倦鳥歸巢，鹽語中找到鹽結晶的裝飾，鹽業是安平的重要產業之一、在港岸的房型中有如大石堆砌的設計牆面、商匯指的是挑高倉庫的意象，是大人忙碌的地方、同時也是小朋友玩躲迷藏的好去處。
在霞映房裡房外對稱的夕陽，船隻在夜間捕魚點燈，遠處望去海上遍布點點漁光；太陽映照在平靜的海面上，閃閃發亮的粼波；滬房間中的地板和牆面由石子堆砌成通往港岸的路；安平從一個小漁港開始，白天的熱鬧和傍晚的海風，存在於每一個安平長大的孩子記憶中。
此外，在B館各房間裡，可以在映域中看見月光倒映湖面，荷治時期自然和人文交錯的領域，在落院濃縮了安平最具代表性單伸手民宅的聚落，映象敘述著混和日治和中式裝飾老房子滿滿的故事和感情，舟楫裡有水的律動、船的行走，戎克船的形和遙想過去曾是貿易大港的安平，巷影透過花隔窗與磚，聽見家人們在院子裡聊天互動、沒有現在的科技冷漠；岸曲看到從運河開始發展出的人文、水景、拱橋弧形。
魚塭、鹽田、竹筏是安平的特色，魚鱗重複性和游動的圖像帶進房型漁悅，擺渡敘說碼頭文化從百年前的商業用途到現今做為觀光，船的龍骨和金屬欄杆混搭材料呈現工業化的進展，湖映的設計中有臺江內海的曲線、竹筏在波光瀲豔藍綠，貝殼在陽光下閃耀著細緻的光芒。
綉溪安平飯店
地址：台南市安平區古堡街136號
電話：06-391-0588
社群：https://instagram.com/xiuxianping
營運日期：預計2024年