天冷就是在窩在家裡自己開鍋隨意吃！美福食集看準冬季在家吃鍋商機，特別在12月15日~12月17日三天期間，推出「超狂周末帝王海味 買一送二戰寒流」優惠活動，美福食集門市購買一盒日本兵庫縣頂級生凍松葉蟹腳1kg(原價NT$3,590/盒)、加碼再送二盒日本北海道生食級3S干貝500g(原價NT$990/盒)。
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美福食集表示，松葉蟹在日本有「冬之味王」的美稱，一年僅有冬季開放捕撈、數量非常珍稀，所以市場競爭相當激烈，更與鱈場蟹同列日本三大名蟹。美福食集這一次次活動推出的松葉蟹腳不僅鮮甜美味、更因為經過專業部分去殼處理，留下蟹肉最Ｑ彈飽滿的蟹腳與蟹鉗部分方便食用，只要滾水簡單川燙、即可品嘗食材最濃郁的鮮味。再加上加碼贈送的二盒日本北海道生食級3S干貝，絕對讓人吃了大呼過癮、即使痛風也甘願。
除此之外，美福食集亦推出日本和牛A5級紐約客火鍋片單盒NT$890(原價NT$1,590)的驚爆快閃搶購價，這款日本和牛A5級紐約客火鍋片如點點白雪般的細紋油花均勻地佈滿肉面，甫入口便油香四溢、舌尖一抿即化的魅力。
美福食集 買日本頂級生凍松葉蟹腳送北海道生食級3S干貝
台北內湖門市
地址：台北市內湖區民善街128號
電話：02-2794-6889
營業時間:10:00 - 21:00
台中烏日門市
地址：台中市烏日區光明路333號
電話：04-2337-6788
營業時間:11:00 - 19:00
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