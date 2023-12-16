板橋也有歐洲耶誕市集！2023新北歡樂耶誕城再度和德國經辦處合作，於本週末推出快閃「德國耶誕派對市集」，將歐洲過耶誕的傳統文化、必吃美食等搬到新北市市民廣場上，搭配絢麗的耶誕樹和光掉秀，營造出最有過節氛圍的德國耶誕村。
於12/15至12/17每天早上11點至晚間22點快閃登場的「德國耶誕派對市集」，延續去年的好評邀請超過50攤店家到板橋，除了有德歐經典必吃美食德國豬腳、香腸、啤酒等之外，德國耶誕節家家戶戶必備的德式麵包、史多倫蛋糕、薑餅、手工巧克力等也都在市集中販售。在寒冷的季節，不妨來一杯熱紅酒暖身，現場更提供無酒精版的「耶誕熱果汁」，讓小朋友也能享受節慶氛圍。
此次不僅有德國美食大放送，也希望透過此次活動促進台灣和德國之間的文化交流，現場除了有德國美食之外，還有各種德國特色商品，從節慶佈置到家電、時尚配件應有盡有。也規劃打卡換啤酒互動遊戲和週末的精彩舞台表演等，讓你不用出國就能玩遍德國。
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新北歡樂耶誕城 德國耶誕派對市集 活動資訊
活動時間：12/15(五)至12/17(日)連續三日11點至22點
活動地點：新北市市民廣場