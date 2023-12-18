刁民酸菜魚西門町店終於要開了！自從台中名店「刁民酸菜魚」北上展店，便在台北掀起酸菜魚旋風，是今年火鍋控必吃、必朝聖的話題美食。刁民酸菜魚為了分散用餐人潮，繼信義區兩間分店之後，首度跨到台北西區，將於12/21在西門町試營運，同樣營業至宵夜場讓西門町美食再加一。
引領台灣酸菜魚專賣店風潮的「刁民酸菜魚」，無論是在台中還是台北，都是一位難求的夯店。此次台北三號店將於12/21在西門町中華路對外營業，為台北西區的人獻上獨家配方的正宗酸菜魚。以三小時慢火熬煮的濃郁龍骨高湯為基底，加入肉質鮮嫩的烏鱧魚肉片和自製醃酸菜，上桌前再淋上140度花椒香料油，激發出誘人的香氣。
比臉盆還大的招牌秘罈酸菜魚上菜時，全體店員大喊著「不當愚民，當刁民」的經典口號，從視覺、味覺、嗅覺到聽覺的五感體驗，療癒人心。也針對不敢吃辣的朋友準備「初戀番茄魚」，加入大量牛番茄、芹菜和洋蔥熬煮成酸甜湯底，讓人一喝就愛上。並免費提供解膩特調飲品，自行DIY夾入2塊陳皮、2塊洛神用熱水沖泡3分鐘，酸酸甜甜的滋味免費喝。
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刁民酸菜魚西門中華店 店家資訊
地址：台北市萬華區中華路一段88號1樓
電話：02 2388 6668
試營運：2023/12/21 下午時段，詳細時間尚未公告