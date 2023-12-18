只有頂呱呱能超越頂呱呱！雖然是台灣老字號速食名店，但卻創意不斷，將店內經典招牌餐點變成話題美食。這次看準冬日寒流來襲，翻玩經典招牌呱呱包，推出更台的麻油呱呱包，北港胡麻油香氣和呱呱包完美結合，另外，以推出雞湯69元加價購超值優惠，在冬天帶給大家最暖胃的速食選擇。







對於速食控而言，每間速食店都有一個最強、必點的餐點，而頂呱呱代表「呱呱包」便是連美國人都折服的美味。經典的炸雞皮包油飯的組合，讓人三不五時就想回訪。今年冬年直接進化，嚴選北港手工胡麻油和糯米飯一起拌炒，再包入雞皮中炸熟，香氣加倍讓人不小心多吃好幾顆。







除了可以單點之外，也推出三款麻油雞呱呱包組合套餐，一人就開吃的「麻油雞獨享餐」，麻油雞呱呱包、原味雞腿、地瓜薯條三大經典招牌一次滿足。以及優惠下殺79折「麻油雞雙人餐」，份量超多超過癮。更不能錯過69元加購竹笙、麻油米血兩款雞湯任選，暖心TKK湯品搭上麻油呱呱包。



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頂呱呱 麻油雞呱呱包套餐

活動日期：即日起～售完為主。

品項、售價：

1、麻油雞呱呱包69元/原味呱呱包65元

2、麻油雞派對組合餐499元(原價630元)

麻油雞呱呱包4顆、原味雞腿2支、原味炸雞2塊、地瓜薯條(小)、甜甜包2顆、可口可樂1.25L 1瓶。



3、麻油雞獨享餐 特價179元(原價204元)

麻油雞呱呱包1顆、原味雞腿1支、地瓜薯條(小)、35元可樂系列飲品1杯。



4、麻油雞雙人餐 特價299元(原價377元)

麻油雞呱呱包2顆、原味雞腿1支、辣味炸雞1塊、地瓜薯條(小)、35元可樂系列飲品2杯。



5、TKK雞湯(竹笙/麻油米血 口味二選一) 單點99元/套餐加購69元(每份加購限乙次)。



注意事項：

1、全台門市販售，除桃園機場店不參與。

2、原味炸雞部位恕不指定。