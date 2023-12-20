淡水人根本不想出城，7選淡水美食新清單曝光！淡水可以說是繼新北耶誕城之後，最熱鬧、最要朝聖的跨年好去處，除了在海關碼頭有恐龍耶誕、跨年音樂市集，在12/31跨年夜當天也有超過13分鐘的跨河煙火秀震撼登場，將淡水打造成不夜城揪你搭捷運直衝到此chill一下。





到淡水除了要逛市集、看煙火之外，當然也少不了在淡水吃美食。但只知道吃阿給、魚丸的話，就真的太遜了，特別整理7間淡水在地人都在夯的話題美食，從媲美日本的神級咖哩店、超神秘的預約制私宅咖啡廳、出爐就秒殺的麵包等，顛覆你對於淡水美食的刻板印象。





必吃淡水美食推薦：時光樹影

部落客 Christine Chang 造訪 時光樹影 說：

洄瀾帶骨牛肉麵來自花蓮風味的美食配方，以牛龍骨搭配大紅袍秘等十多種的秘製香料精心熬煮四小時的帶骨牛肉麵。柔嫩又帶點筋膜質感的兩大塊帶骨牛肉，充滿豪邁感的啃食樂趣。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#時光樹影

地址：新北市淡水區中正路251-1號

電話：02-2622-2266







必吃淡水美食推薦：海豆子花園餐廳

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 海豆子花園餐廳 說：

不僅擁有迷人的用餐環境和壯麗淡水河景觀，而且他的餐點更是讓人印象深刻，許多網友們來過之後都讚不絕口。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#海豆子花園餐廳

地址：新北市淡水區真理街13號

電話：02-2625-6345





必吃淡水美食推薦：野營咖哩

部落客 我是艾兒比！！ 造訪 野營咖哩 說：

炒蔬菜帶有碳燒的香氣，一口醬、一匙粒粒分明的米飯，味道鮮甜、辛香料的爽快感，口感層次非常豐富，吃完整個人都溫暖起來。<全文介紹>



#野營咖哩

地址：新北市淡水區中正路330-1號

電話：02-2621-8733







必吃淡水美食推薦：和正農作 (學府店)

部落客 陳小可的吃喝玩樂 造訪 和正農作 (學府店) 說：

麵包店地址在學府路的巷弄，來客都是淡水在地人較多，剛出爐的麵包聽說常常傍晚就賣光，所以打烊時間很早。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#和正農作 (學府店)

地址：新北市淡水區學府路73巷10號

電話：02-2625-0711







必吃淡水美食推薦：Ancre Cafe 安克黑咖啡

部落客 吃貨Clara米糕 造訪 Ancre Cafe 安克黑咖啡 說：

非常隱密，尤其假日小小的步道擠滿了人，更不容易發現的寶藏咖啡廳，樓上狹長的樓梯，彷彿來到了另一個世外桃源，光影恣意的在咖啡廳裡穿梭，散發著慵懶舒適的氣息。<全文介紹>



#Ancre Cafe 安克黑咖啡

地址：新北市淡水區中正路233-3號2樓

電話：02-2626-0336







必吃淡水美食推薦：順順

部落客 neru.foodie 造訪 順順 說：

淡水紅毛城附近的私宅竟然藏著這麼優質的空間~透過粉專跟店家預約成功後才可以取得相關資訊(包含地址與店規)，好喜歡這裡放鬆閒適的氛圍。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#順順

地址：新北市淡水區







必吃淡水美食推薦：吉利菓子

部落客 妃靜 造訪 吉利菓子 說：

鬆軟綿密的芋頭銅鑼燒，散發出龍眼蜜的蜜香和芋頭的香味，清新蜜香、芋香能讓芋頭銅鑼燒變得更加清爽美味，芋頭控推薦必吃！<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#吉利菓子

地址：新北市淡水區中正路264號

電話：0966 527 725



