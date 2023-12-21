9間日本來台新開店話題回顧，沒吃過現在就衝！只要看到是從日本開來的美食新開店，就會讓台灣吃貨好奇的想衝去吃，今年2023即將邁入尾聲，窩客島統整這一年中來台灣開設的日本美食名店，有在IG狂洗版的挽肉、必拍職人咖啡、經典鰻魚飯等9間日本美食新開店，讓大家不用飛日本就能吃到正宗的日式職人料理，還沒跟風、吃過就真的太落伍。







回顧過去一年新開店清單，日本來台的美食話題店佔據整年度版面，其中最大話題「挽肉と米（挽肉與米）」從東京延燒到台灣，在吃貨敲碗下於7月中旬插旗台北赤峰街，更有許多人徹夜排隊，只為了吃到來自日本的手作漢堡排。同時，根據觀察「日本挽肉」話題也蔓延至台灣餐飲品牌，不約而同推出漢堡排限定新品、或新品牌，掀起一波挽肉之亂。







除了日式挽肉漢堡排之外，「鰻魚飯」也是2023日本來台新開店中的人氣關鍵字，不僅有日本米其林餐盤推薦鰻魚飯專賣店「うなぎ四代目菊川」呈現星級美味。就連日本名古屋排隊名店「ひつまぶし備長」也在台灣開設新概念品牌，以「三吃」為主打提供更多用餐選擇。而日本質感系咖啡也少不了，中目黑咖啡夯店「ONIBUS」進駐大直忠泰樂生活，和即將在台南舊城區中開幕的「here Kyoto」，開幕消息一出都在當時掀起轟動。





日本鰻魚飯「うなぎ四代目菊川」登台

台灣人氣餐飲集團「橘焱胡同餐飲集團」了解台灣老饕愛嘗鮮，特別引進獲日本米其林餐盤推薦的「うなぎ四代目菊川」，於2023/1/6來台成立！台灣首店「うなぎ四代目菊川」台北鰻魚飯專賣店，主打「名物一本重、名物一本鰻三吃、鰻丼」經典原味呈現，要給台灣老饕最正宗的日本美味。



うなぎ四代目菊川かわ 台北鰻魚飯專賣店

地址：台北市中山區南京東路二段63號1樓（第一大飯店）

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日本鰻魚飯名店「ひつまぶし備長」新概念店「鈴成」

日本名古屋一位難求的鰻魚飯名店「ひつまぶし備長」，其創辦人鈴木博被譽為「全日本殺過最多鰻魚的男人」，以獨家配方特調的醬汁擄獲國內外老饕的胃，成為少數展店至全日本的鰻魚飯名店。這次首度跨出海外到台北，開設全新型態鰻魚快餐「鈴成」，以最便宜280元搶攻台北最高CP值鰻魚飯頭銜。



鈴成 鰻魚飯 店家資訊

地址：台北市松山區復興北路183-2號

電話：02-2712-3680（暫不開放訂位）

營業時間：

內用：週一至週日11:30-15:30、16:30-21:00（最後點餐時間：15:00、20:30）

外帶：週一至週日11:30-21:00（最後點餐時間：20:30）

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日本北海道必吃定食「北丸 北◯ KITAMARU」

北海道在地人日常聚餐首選「北丸 北◯ KITAMARU」於7/27正式插旗台北內湖地區，不僅有最經典招牌個人餐「迷你版懷石定食」之外，更推出超過10道台北店限定菜單。首推主打一定要先點「花籃御膳」，結合北丸招牌料理打造的濃縮版懷⽯料理，雅致又繽紛的小缽承裝時令製作料理，是選擇障礙者最愛的選擇。



北丸 北◯ KITAMARU台北內湖店資訊

地址：台北市內湖區瑞光路591號

營業時間：11:30–14:30, 17:30–21:00

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神戶必吃日式炒麵、大阪燒「長田本庄軒」

在神戶擁有多間分店的長田本庄軒，首間海外分店便選擇落腳在新光三越A11，不僅帶來最經典道地的日式炒麵和大阪燒，也為台灣人的飲食喜好推出限定餐點。而長田本庄軒最大特色在於「牛筋雜煮」，是戰後因糧食不足發展而成的美食，將當時極少當作食材的牛筋為主角，加入大量的蒟蒻增加飽足感，是神戶經典家庭料理。



長田本庄軒 新光三越信義A11店 店家資訊

地址：台北市信義區松壽路11號B2

詳細報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/374969







日本爆夯漢堡排「挽肉と米（挽肉與米）」

讓人敲碗、期待許久的「挽肉と米（挽肉與米）」終於從日本開到台灣，於7/14在赤峰街正式對外營業，主打使用每天現做100%純和牛絞肉，現場炭火燒烤。特別的是，在台灣的漢堡排特別使用「日本鹿兒島頂級A5極黑和牛」比日本店更加升級。此外，再搭配羽釜鍋現煮的日本的「一見鐘情」白米飯，會隨時更替。



挽肉と米 中山店營業資訊

地址：台北市大同區赤峰街8巷8號

營業時間：

週二至週日11:00-15:00，17:00-21:00（每週一公休），登記時間09:00開始

套餐價格：每份650元（含漢堡排90克*3個、白飯免費續、味噌湯、蛋一顆）

詳細報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/364252







大阪串燒教父新品牌「fumée燒鳥專賣店」

串燒控不用飛日本大阪也能吃到教父級焼鳥！被譽為大阪教父級串燒的「焼鳥 市松」，在竹田英人主廚帶領下，秉持職人精神以首創串燒割烹擄獲饕客的味蕾，並且奪得大阪米其林一星殊榮。這次在MMHG 湘楽餐飲集國邀請下，首度跨海來台，以全新姐妹店「fumée」為主打，在台北晶華帶來最道地的日式燒鳥串燒。



大阪米其林一星 焼鳥 市松台北姊妹店「fumée」

地址：台北市中山北路二段 39巷3號 B3（自三燔本家入口進入）

電話：02-2536-1600

營業時間：17:30～23:00

價格：晚間套餐為台幣 2280元＋10%服務費。

詳細報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/375152







日本中目黑咖啡名店「ONIBUS」

日本中目黑大爆紅的咖啡名店「ONIBUS」，也首度插旗台灣，以精品級咖啡為主打，從挑豆到烘焙等細節泉都由創辦人親自監督，只為了獻上一杯精品咖啡，是許多旅客到訪東京必拍、必打卡咖啡。這次跨海來台，讓台北咖啡控直衝到忠泰樂生活朝聖。



ONIBUS台灣一號店

地址：台北市中山區樂群三路200號1樓，忠泰樂生活

營業時間：週日至週四11:00–21:30，週五週六11:00–22:00







日本餐酒館SAKURA

當有人還在問林襄怎麼紅起來的同時，林襄開始為了自己的、為了夢想又跨了一大步。這一次林襄將首次跨界餐飲，晉身老闆頭家。引進日式餐酒館品牌SAKURA，要將日本精緻餐飲文化、潮流舞蹈與新興數位藝術等結合，要給台灣的襄迷、粉絲、吃貨們，全新五感餐飲體驗。



SAKURA日式餐酒館

開幕地點：信義ATT 4 Fun

詳細報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/363100







京都here Kyoto可麗露沾咖啡

懂喝的咖啡控，到訪日本一定會去朝聖人氣爆夯的咖啡名店，其中位於京都的「here Kyoto」，以獨特的「可麗露沾咖啡」吃法爆紅，是咖啡控的必喝口袋名單之一。近期在官方IG正式公告將首度跨出海外，選擇在和京都一樣擁有濃厚歷史文化老城「台南舊城區」作為台灣首店落腳處，消息一出就讓咖啡控瘋狂，敲碗跪求快點開幕。



台灣首店here Kyoto

地點：台南舊城區

開幕時間：尚未公布

詳細報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/360771



