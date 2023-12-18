只能說網友都是神預測，就在前些日子台灣麥當勞宣布漲價的同時，就有網友預測接下來一定會推出全新的優惠。就在2023年12月18日，台灣麥當勞為感謝消費者對「全球版麥當勞APP」的支持，將連續兩週推出麥當勞APP優惠券、年終暖心加碼活動，包括大薯、六塊麥克鷄塊等人氣產品「買一送一」。



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台灣麥當勞表示，為感謝消費者對「全球版麥當勞APP」的支持，12/18起，麥當勞APP連續兩週放送「年終暖心優惠」，每週都能拿到超過20張優惠。除了有超人氣的大薯買一送一、六塊麥克鷄塊買一送一、薯餅買一送一之外，帕瑪森主廚鷄腿堡系列及四盎司牛肉堡系列「買就送」指定餐點、還有消費「滿額現金折抵」，如單筆消費滿200元現折20元、滿300折30元，最高滿1,000元現折100元。





同時，還有小資族最愛的銅板價「1+1星級點」不只是50元還在，再加碼推出69元新選擇，紅區配白區最多現省35元。69元新選擇，紅區有麥克雙牛堡、麥香魚、六塊麥克鷄塊等消費者最愛的經典商品，搭配白區小杯冷飲或熱紅茶，超值組合最多可省下35元。





還有粉絲們最愛的「帕瑪森主廚鷄腿堡」、「帕瑪森安格斯牛肉堡」20日起將正式入列麥當勞「Signature極選系列」菜單。同時，還有全新的「蕈菇主廚雞腿堡」，搭配切片蕈菇翻炒製成的濃郁蕈菇醬，頂級美味層層堆疊，好吃到讓人停不下來。





最後，肉食者敲碗成功！「四盎司牛肉堡」與「雙層四盎司牛肉堡」，睽違五年回歸菜單！厚實安格斯牛肉，搭配經典美式漢堡必備的酸黃瓜、黃芥末、番茄醬還有香醇的融化吉事片，經典美味讓人無限回味，重磅肉感豪爽享受！喜愛牛肉漢堡的老饕們，絕對不能錯過。







2023/12 麥當勞大薯、薯餅、麥克鷄塊買一送一

活動期間：12月18日起至12月31日止。

優惠內容：經典產品「買一送一」、新品嚐鮮「買就送」、超值全餐「買就送」及「滿額折抵」等，每週超過20張優惠券，最多累積可省2,196元！



第一週優惠：優惠期間為12月18日至12月24日

「買一送一」：大薯、薯餅、六塊麥克鷄塊、經典那堤(熱) 、中杯可樂/可樂Zero/雪碧

新品嚐鮮「買就送」：購買帕瑪森主廚鷄腿堡/蕈菇主廚鷄腿堡，單點即贈送中薯/金黃地瓜條；套餐即贈送四塊麥克鷄塊（自12月20日起開放兌換）

超值全餐「買就送」：買任一超值全餐就送小杯玉米湯/勁辣香鷄翅（自12月20日起開放兌換）

滿額折抵：單筆消費滿200元現折20元、300元現折30元、500元現折50元、1,000元現折100元



第二週優惠：優惠期間為12月25日至12月31日

「買一送一」：大薯、薯餅、六塊麥克鷄塊、經典那堤(熱) 、中杯可樂/可樂Zero/雪碧（部分優惠限平日兌換）

新品嚐鮮「買就送」：購買四盎司牛肉堡/雙層四盎司牛肉堡，單點即贈送中薯/金黃地瓜條；套餐即贈送四塊麥克鷄塊

超值全餐「買就送」：買任一超值全餐就送小杯玉米湯/勁辣香鷄翅

滿額折抵：單筆消費滿200元現折20元、300元現折30元、500元現折50元、1,000元現折100元



麥當勞四盎司牛肉堡、雙層四盎司牛肉堡經典美味，重磅回歸

回歸日期：2023/12/20

四盎司牛肉堡：單點89元；經典套餐154元。

雙層四盎司牛肉堡：單點129元；經典套餐194元。



麥當勞帕瑪森主廚鷄腿堡、帕瑪森安格斯牛肉堡、蕈菇主廚鷄腿堡

回歸日期：2023/12/20

四盎司牛肉堡：單點89元；經典套餐154元。

雙層四盎司牛肉堡：單點129元；經典套餐194元。