甜點控真的要尖叫了！在美國加州創下40秒賣出140顆紀錄的巴斯克乳酪蛋糕「Basuku」將來台快閃，除了有經典原味之外，還帶來全新開發出來的兩款聖誕限定口味，鹹甜交融風味的「焦糖海鹽」、法式經典「栗子蒙布朗」，要讓甜點控吃一口就停不下來。



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以傳統的巴斯克蛋糕食譜為基礎，融合日式舒芙蕾做法的「Basuku」，此次除了濃郁綿密的經典原味，配合節慶推出風味更為濃厚、層次更豐富的新口味。其中，「焦糖海鹽」融合手工熬製的濃郁焦糖與味道純淨的英國馬爾頓天然海鹽，品嚐前再撒上些許海鹽，入口的撲鼻焦香、細緻爆漿內餡，帶來恰到好處的鹹甜，綻放溫暖甜香令人愛不釋口。







同時，另一款「栗子蒙布朗」以經典原味乳酪蛋糕為基底，於蛋糕表層撒上酥脆蛋白霜與栗子碎粒，接著選用法國頂級栗子，以獨家配方完美融合鮮奶油與少量蘭姆酒，如澎湃瀑布般擠下的新鮮綿密栗子泥覆蓋蛋糕頂部，呈現針織線球般的可愛毛絨感，最後點綴上栗子，微甜鬆軟的栗子香氣溫潤，襯托著醇厚的乳酪蛋糕，是濃郁又絲滑的雙重享受。







Basuku巴斯克乳酪蛋糕 線上預購

為了滿足甜點控，「Basuku」巴斯克乳酪蛋糕推出款「經典原味」、「焦糖海鹽」與「栗子蒙布朗」乳酪蛋糕，即日起接受TASTE by MMHG官網線上預購，實體快閃活動則於12月22日(五)起至24日(日)每日上午十一點於新光三越A9館一樓快閃門市現場販售，並開放現場取貨。此外，本次販售除三日實體快閃店外，更攜手三間人氣咖啡廳帶來期間限定組合，12月23日、24日在日本人氣咖啡品牌「ONIBUS COFFEE」現場販售單片經典原味乳酪蛋糕，每片170元；12月23日至25日則與澳式精品咖啡「Moonshine Coffee Roasters 私釀咖啡商行」打造專屬「Happinss Set」，組合包含單片經典原味乳酪蛋糕與一杯澳式黑咖啡或拿鐵，每套售價350元；世界咖啡沖煮大賽冠軍「VWI by CHADWANG台北店」則於12月16日至19日販售「咖啡甜點套餐」，每套售價360元，含單片經典原味乳酪蛋糕與一杯日常豆或咖啡拿鐵，20日至23日則供應單片焦糖海鹽乳酪蛋糕。

線上預購：即日起開放預購

預購品項：經典原味 六吋 $1,380元/顆、焦糖海鹽 六吋 $1,480元/顆、栗子蒙布朗 六吋 $1,680元/顆 (限快閃店自取)

TASTE by MMHG開賣網址：https://bit.ly/4aqh2jm



Basuku巴斯克乳酪蛋糕 新光三越信義新天地A9 快閃店

活動期間：12/22(五) - 12/24(日)11:00 - 21:00

活動內容：經典原味 六吋 $1,380元/顆、焦糖海鹽 六吋 $1,480元/顆、栗子蒙布朗 六吋 $1,680元/顆







