隨著國人對於「踏青、旅行」的多樣化要求，君品Collection旗下Vantel美學車中泊了解到，旅行的過程如果沒有生活的儀式感、美味的料理，是沒有辦法為旅程留下完美的回憶。因此，這一次Vantel美學車中泊，與人氣排隊名店「林聰明沙鍋魚頭」攜手合作推出二款租車含沙鍋魚頭的車宿方案，不只是好拍、好吃，更是有著滿滿的台灣儀式感。
推薦閱讀：淡水人的耶誕跨年趴！光映淡水「星光恐龍的秘密基地」恐龍音樂耶誕市集領軍，一路嗨玩到明年2月底。
曾代表台灣嘉義登上Netflix世界小吃節目的嘉義名店「林聰明沙鍋魚頭」，與Vantel美學車中泊的聯名車宿禮盒內含3款料理，2100公克的「經典沙鍋菜」，運用大白菜、扁魚、木耳、蝦米、豆腐、豆皮、蒜頭、辣椒、蔥、國產豬肉及獨家配方，以超過十小時細火慢熬，製成獨家極品高湯，再加上特製的沙茶醬，香濃醇口有著微辣的味道，與炸至金黃酥脆的「鰱魚頭」一起烹煮，百分之百還原「林聰明沙鍋魚頭」店內的美味。另外，還附有150公克的「沙鍋魚薯條」，採用專家嚴選鱈魚製成魚薯條，風味中西融合香酥美味，可以搭配鍋物一起享用。
此外，本次活動還可獲得「獨家車泊地圖一張」，地圖內容是身兼嘉義導覽志工的「林聰明沙鍋魚頭」執行長林佳慧與Vantel車中泊小秘書共同製作嘉義車泊深度旅遊的導覽地圖，內容結合在地、深度、部落、歷史與生態等旅遊資訊，可以更深入地尋找嘉義私房景點。
並且，Vantel聯名的車宿鍋物方案，可讓愛露營的網美或饕客運用Vantel車上的蛋捲木桌、露營椅、露營收納箱 、韓國卡式瓦斯爐、韓國深烤煎煮鍋、日本琺瑯單柄鍋、保冰桶、原木木盤組等配備，從火鍋湯底到配備，一站式就能夠準備充足。
Vantel美學車中泊 「林聰明沙鍋魚頭」鍋物車速方案 Vantel 二天一夜30小時
活動期間：2023/12/20-2024/02/29
活動內容：
1、冷凍宅配林聰明聯名禮盒：經典沙鍋菜2100g ×1、中鰱魚頭 ×1、沙鍋魚薯條150g ×1
2、4800元，附贈 獨家車泊地圖一張：林聰明執行長x Vantel 車泊旅遊小秘書（假日需加價1000元）
Vantel美學車中泊 「林聰明沙鍋魚頭」鍋物車速方案 Vantel 三天二夜50小時
活動期間：2023/12/20-2024/02/29
活動內容：
1、冷凍宅配林聰明聯名禮盒：經典沙鍋菜2100g ×1、中鰱魚頭 ×1、沙鍋魚薯條150g ×1
2、8800元，附贈獨家車泊地圖一張：林聰明執行長x Vantel 車泊旅遊小秘書（假日需加價1000元）