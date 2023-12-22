台北老字號火鍋吃到飽「品火鍋」升級了！火鍋吃到飽組合一直是台灣美食界中人氣王，而佇立在新生北路上14個年頭的「品火鍋」，不同於別家吃到飽，以最高等級「帝王蟹吃到飽」聞名，一人2000元隨便吃三盤就回本。今年冬天更加碼祭出日本A5和牛無限續，加頂級奢華和牛、不加價超寵粉新菜單，火鍋控年底聚餐就訂這間。
頂級帝王蟹火鍋吃到飽的「品火鍋」，提供各式各樣生猛海鮮為特色，貼心的先將蟹腳全部用剪刀處理好，讓饕客方便快速享用整塊蟹肉。除了帝王蟹要狂點好幾盤之外，干貝、蛤蜊、鮮蚵、天使紅蝦、鮑魚也毫不馬虎，嚴選新鮮高品質的食材，在柴魚昆布湯中熬煮出最鮮甜滋味。
上乘之選的肉品首推必點的「美國安格斯無骨牛小排、西班牙伊比利豬」，以及全新登場、油花分布均勻的「日本A5和牛」等，全都提供無限加點吃到飽，讓人大口吃肉、啃帝王蟹超過癮。上桌後還先贈送「炙燒干貝、鮭魚握壽司」，並用自製甜點「黑糖豆花」劃下完美句點。
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品火鍋帝王蟹、日本A5和牛吃到飽
地址：台北市新生北路一段152號
訂位專線：02-2541-1563、0968-472-888