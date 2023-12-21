台灣連鎖早餐「麥味登」進軍日本了！許多人雖然喜歡到日本旅行，但一大早想吃早餐時，總是會想念台灣獨有的連鎖早餐店，不管是西式漢堡或中式蛋餅，全都能滿足大家的味蕾，就連日本人吃過都忍不住連連稱讚。在台灣展店多年的人氣國民早餐品牌「麥味登」，宣布首次登陸日本，在東京與大阪兩地限定推出6款具有濃濃台式風味的超豪華漢堡，不只讓旅日台灣人重拾家鄉味，也讓台灣人最自豪的早餐在日本更加發揚光大。



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▲圖片來源／グレイス株式会社



1987年從台北起家、目前在台灣設有800間分店以上的麥味登，創業近40年來一直都是許多台灣人早上活力的來源，如今在2023年結束前夕傳出好消息，於12月20日正式進軍東京與大阪，與日本超人氣的台式早餐專賣店「wanna manna」攜手推出為期3個月的限定聯名餐點，一共6款全新漢堡都相當澎湃豪華，直接點套餐的話還可以享用到蛋餅、鹹豆漿與豆漿等附餐，消息一出讓台灣網友看了口水也快流下來，直呼實在太不公平，在台灣主場都吃不到這麼美味的餐點。

▲圖片來源／グレイス株式会社



麥味登與「wanna manna」聯名販售的6款漢堡當中，首推最主打的就是配料豐富又超澎湃的「牛肉起司丹麥漢堡」與「雞肉起司丹麥漢堡」，兩者都使用了在日本很少見的27層丹麥麵包，分別包裹住厚實的牛肉與雞肉，並加入新鮮的起司、生菜及番茄等配料，最後再淋上香濃的蜂蜜芥末提升整體風味，讓人也想敲碗台灣的麥味登新增這兩項邪惡的品項。

▲圖片來源／グレイス株式会社



同樣使用丹麥漢堡的「薯餅火腿丹麥漢堡」，則是適合一大早食量較小的人，簡單的火腿加上一塊香酥薯餅，同樣也能讓人從早晨就提振精神；還有另一款「薯餅火腿滿福堡」，使用的麵包則改為「英式瑪芬（English muffin）」，咬下去的口感偏向蓬鬆柔軟，如果喜歡有嚼勁的漢堡，選這款就是正解。

▲圖片來源／グレイス株式会社



最後2款則是超邪惡的「花生牛肉起司滿福堡」與「雞肉起司滿福堡」，不管是哪一種都讓人難以抉擇、一早就幫你把蛋白質補好補滿，特別是「花生牛肉起司滿福堡」使用了多汁鮮嫩的牛肉、濃郁的花生醬和切達起司，完完全全是台灣人會喜歡的經典口味，一想到現在只能在東京和大阪吃到，漢堡控應該已經恨不得趕快飛到日本大快朵頤了。

▲圖片來源／グレイス株式会社

麥味登X日本台式早餐專賣店「wanna manna」聯名

販售日期：2023年12月20日～2024年3月20日

販售門市：東京飯田橋櫻花露台「wanna manna」、大阪南森町「wanna manna」

售價：

牛肉起司丹麥漢堡：單點780日圓、套餐1,220日圓起

雞肉起司丹麥漢堡：單點780日圓、套餐1,220日圓起

薯餅火腿丹麥漢堡：單點780日圓、套餐1,220日圓起

薯餅火腿滿福堡：單點680日圓、套餐1,120日圓起

花生牛肉起司滿福堡：單點680日圓、套餐1,120日圓起

雞肉起司滿福堡：單點680日圓、套餐1,120日圓起