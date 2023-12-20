又有藉口去吃壽司郎了！幾乎每個月都會推出限定又限量新菜的壽司郎，在12月強勢推出11款新品，其中跨界邀請到大阪人氣拉麵名店「烈志笑魚油 麺香房 三く」首次快閃來台，以聯名款煮干拉麵讓拉麵控準時衝去嚐鮮。同時，被網友笑稱是「被壽司耽誤的甜點店」的壽司郎，也推出兩款巧克力系列甜點，爆濃款巧克力最適合冬天。







於即日起至明年1/7期間販售的壽司郎冬季限定新菜，嚴選日本空運來台寒鰤、特選星鰻、日本甘鯛等時令海產做成壽司。冬季最為肥美的鰤魚，為日本人年節必吃的高級魚類，現在在壽司郎就能以銅板價品嚐到。首推獨創「鮟鱇魚肝野生鰤魚」，使用七味生醬油醃漬鰤魚、帶有橙醋果香的鮟鱇魚肝，雙重享受在口中迸發。也特別推薦「味噌燒&醃漬貝柱2種」一盤兩種口味一次滿足。







除了壽司之外，壽司郎的副餐、甜點也是吃貨激推的必點款。並首度和大阪煮干拉麵名店「烈志笑魚油 麺香房 三く」攜手打造聯名拉麵，以招牌煮干拉麵為基底，再加入豬、雞高湯與醬油熬煮出獨家湯底，上桌前再鋪上叉燒、菠菜及小魚干，拉麵控不用衝日本就能吃到正宗的大阪人氣拉麵，一碗只要140元趁早來搶吃。甜點部分則是有濃厚巧克力霜淇淋、熔岩巧克力蛋糕療癒登場。



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壽司郎冬季限定

活動期間：2023年12月20日（三）起至2024年1月7日（日）

品項、售價：

寒鰤2貫 80元

鮟鱇魚肝野生鰤魚 60元，首次登場

味噌燒&醃漬貝柱2種 80元

稻燒長鰭鮪 60元

特選星鰻 40元

炙燒味噌章魚 60元，首次登場

甘鯛天婦羅 60元

山芥末烤牛肉 40元

芳醇煮干叉燒拉麵 140元，首次登場

濃厚巧克力霜淇淋 60元

熔岩巧克力蛋糕 80元



台中地區壽司郎集點送活動

活動日期：2023年12月22日起至2024年1月21日止。

活動辦法：

1、單筆消費滿400元以上可獲得1點。每日限蓋1點。

2、集滿1點可兌換40元壽司乙盤；集滿3點可兌換60元壽司乙盤；集滿5點則可兌換80元壽司乙盤，於下次消費兌換使用。



注意事項：

1、每個品項僅限兌換乙次，不可重複兌換。

2、活動僅限台中地區壽司郎內用，外帶外送恕不適用。

3、適用店舖：壽司郎台中黎明市政南店、台中福科路店、台中漢口路店、台中北屯松竹店、台中豐原家樂福店。