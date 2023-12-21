一早就被CAFE!N、日本可愛い始祖「OSAMU GOODS」萌到！以文青質感系設計，搭上冠軍咖啡爆紅的CAFE!N，這次再度翻轉創意，攜手日本國寶級「可愛い」始祖——原田治(HARADA OSAMU)，祭出年度壓軸聯名，全新限定的可愛い包裝、餐點和周邊，一上市就吹起一陣可愛風潮。







CAFE!N最新OSAMU GOODS聯名系列，受到可愛い啟發推出多款限定飲品和輕食，少不了要先喝杯冬天最療癒的草莓系列「白巧泡泡草莓拿鐵」，特選草莓果醬搭上冠軍拿鐵，微酸微甜的滋味意外的超搭。另一款暖心的「桂圓紅棗蜜露拿鐵」，桂圓紅棗果乾、黑糖蜜露和拿鐵完美比例特調，手腳冰冷的女孩們喝一杯補補元氣。







同時，也推出酒釀櫻桃巧克力絲絨蛋糕、P!NK 奶酥葡萄乾吐司與薑薑好燒豬三明治聯名輕食，有甜點、有鹹食選擇，在寒冷冬天用美食為大家充電。飲料杯、紙袋等包裝，也都換上OSAMU GOODS設計，可可愛愛的模樣，要先發IG限動。





CAFE!N × OSAMU GOODS 聯名飲料

並針對耶誕新年送禮需求，祭出「A GOOD GOOD YEAR 新年禮盒」，韓國冷凍去水技術「一顆草莓脆脆餅乾」、嚴選法芙娜可可做成「巧法芙娜蝴蝶酥」兩款甜點餅乾，配上熱賣款!NJOY 濃萃咖啡球，隨時都能來場下午茶饗宴。也首度和SAWAA聯手推出護膚用品。推薦閱讀： 蜷尾家草莓霜淇淋來了！蜷尾家Ｘ巴黎Laïzé強強聯手，3款聯名「夢幻草莓、薰衣草奶茶霜淇淋」領軍開吃。

白巧泡泡草莓拿鐵、桂圓紅棗蜜露拿鐵



CAFE!N × OSAMU GOODS 聯名輕食

酒釀櫻桃巧克力絲絨蛋糕、P!NK 奶酥葡萄乾吐司與薑薑好燒豬三明治



CAFE!N × OSAMU GOODS 聯名周邊

A GOOD GOOD YEAR 新年禮盒 | NT.680

哥斯大黎加塔拉珠濾泡咖啡 6 入/盒 NT.280

衣索比亞露⻄藝伎濾泡咖啡 6 入/盒 NT.350

摩卡濃餡法蘭酥 10 入/盒 NT.145

SAWAA 慕橙保濕乾洗手 30ml NT.300

SAWAA 方舟舒緩護手霜 30ml NT.500

聯名玻璃杯/馬克杯 500ml NT.650/680

多功能盥洗海綿組 2 款/組 NT.180