為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 最新文章 > 美食 > CAFE!N挑戰最萌聯名！日本可愛い始祖「OSAMU GOODS」聯名杯刷一排IG限動，白巧泡泡草莓拿鐵療癒開賣。

CAFE!N挑戰最萌聯名！日本可愛い始祖「OSAMU GOODS」聯名杯刷一排IG限動，白巧泡泡草莓拿鐵療癒開賣。

2023-12-21 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：CAFE!N 人氣：233
share
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

一早就被CAFE!N、日本可愛い始祖「OSAMU GOODS」萌到！以文青質感系設計，搭上冠軍咖啡爆紅的CAFE!N，這次再度翻轉創意，攜手日本國寶級「可愛い」始祖——原田治(HARADA OSAMU)，祭出年度壓軸聯名，全新限定的可愛い包裝、餐點和周邊，一上市就吹起一陣可愛風潮。



CAFE!N最新OSAMU GOODS聯名系列，受到可愛い啟發推出多款限定飲品和輕食，少不了要先喝杯冬天最療癒的草莓系列「白巧泡泡草莓拿鐵」，特選草莓果醬搭上冠軍拿鐵，微酸微甜的滋味意外的超搭。另一款暖心的「桂圓紅棗蜜露拿鐵」，桂圓紅棗果乾、黑糖蜜露和拿鐵完美比例特調，手腳冰冷的女孩們喝一杯補補元氣。



同時，也推出酒釀櫻桃巧克力絲絨蛋糕、P!NK 奶酥葡萄乾吐司與薑薑好燒豬三明治聯名輕食，有甜點、有鹹食選擇，在寒冷冬天用美食為大家充電。飲料杯、紙袋等包裝，也都換上OSAMU GOODS設計，可可愛愛的模樣，要先發IG限動。



並針對耶誕新年送禮需求，祭出「A GOOD GOOD YEAR 新年禮盒」，韓國冷凍去水技術「一顆草莓脆脆餅乾」、嚴選法芙娜可可做成「巧法芙娜蝴蝶酥」兩款甜點餅乾，配上熱賣款!NJOY 濃萃咖啡球，隨時都能來場下午茶饗宴。也首度和SAWAA聯手推出護膚用品。

推薦閱讀：蜷尾家草莓霜淇淋來了！蜷尾家Ｘ巴黎Laïzé強強聯手，3款聯名「夢幻草莓、薰衣草奶茶霜淇淋」領軍開吃。




 

CAFE!N × OSAMU GOODS 聯名飲料

白巧泡泡草莓拿鐵、桂圓紅棗蜜露拿鐵
 

CAFE!N × OSAMU GOODS 聯名輕食

酒釀櫻桃巧克力絲絨蛋糕、P!NK 奶酥葡萄乾吐司與薑薑好燒豬三明治
 

CAFE!N × OSAMU GOODS 聯名周邊

A GOOD GOOD YEAR 新年禮盒 | NT.680 
哥斯大黎加塔拉珠濾泡咖啡 6 入/盒 NT.280 
衣索比亞露⻄藝伎濾泡咖啡 6 入/盒 NT.350 
摩卡濃餡法蘭酥 10 入/盒 NT.145 
SAWAA 慕橙保濕乾洗手 30ml NT.300 
SAWAA 方舟舒緩護手霜 30ml NT.500 
聯名玻璃杯/馬克杯 500ml NT.650/680 
多功能盥洗海綿組 2 款/組 NT.180 

 

 

更多CAFE!N × OSAMU GOODS 聯名照片：






 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#CAFE!N
morechevron_right
文章關鍵字
CAFE!N 聯名 可愛 咖啡 more
延伸閱讀
冬日熱調物語｜櫻桃草莓絲絨摩卡
 WalkerCafe
湯姆貓與傑利鼠洗版IG！五桐號「湯姆貓與傑利鼠」聯名系列搶先看，超萌限定杯、變形湯姆貓周邊一定要先搶。
 編輯 張人尹
大肌肌正夯！獵奇扭蛋「最強筋肉傳說-超進化體態」全面攻佔辦公桌，5款健美系列動物公仔打造滿滿反差萌。
 顏爾嫻
熱在口中，暖在心中。辻利茶舖「抹茶巧克力鍋」就是要和你暖在一起！
 張子豪
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up