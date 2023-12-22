寶可夢大師快來收服百變怪！老中青三代都有眾多鐵粉的寶可夢，近日在台北信義區開設台北寶可夢中心，造成大量粉絲夜排、搶限定紀念周邊，可見其魅力。而長期獲得寶可夢官方授權的「楽玩多」，以線上販售為主、線下實體店為輔，讓寶可夢大師省去排隊的時間，只要網速夠快就能搶買療癒周邊。這次特別推薦百變怪系列9款商品，以最新的百變怪存錢筒領軍，可可愛愛的模樣讓人不小心腦波弱的下單。
帶有療癒笑容的百變怪，不規則的外型搭上夢幻紫，擄獲一票百變怪控。這次楽玩多搶先在小七預購的「百變怪存錢筒」，現在在楽玩多官網中也能下單，就由近30公分大的百變怪守護你的錢錢之前，先榨乾你的荷包。另外，熱賣款百變怪65cm懶骨頭更是懶人必備居家療癒小物，賴在上面耍廢、追劇超愜意。
而社畜一定要收的百變怪慢回彈，隨身攜帶一隻，若遇到不順心、惹人厭的主管、同事或客戶，直接拿起來捏爆超紓壓。陪伴大家通勤的「百變怪伸縮吊飾」，可以掛上票卡套或鑰匙，可伸縮的設計方便大家日常使用。
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楽玩多百變怪系列周邊
百變怪存錢筒 899元
百變怪慢回彈 249元
百變怪65cm懶骨頭 2,999元
百變怪雙層造型玻璃杯 690元
百變怪零錢包 199元
百變怪45cm娃娃 899元
百變怪30cm娃娃 499元
百變怪15cm娃娃 199元
百變怪伸縮吊飾 129元
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