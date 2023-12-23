位於福岡北部的北九州市，因位處整個九州地區的最北端，自古以來不僅是繁榮的貿易據點，至今仍然可以看到不少當時留下的歐式建築，也擁有高山與海灣等自然系美景，近年更是因為皿倉山夜景獲得「日本新三大夜景」冠軍的殊榮而引起不少愛看夜景的遊客朝聖，還有被列為日本五大鍾乳洞之一的「千佛鐘乳洞」也是當地一大看點，趕快跟著編輯的腳步實際走訪北九州市的美拍景點，讓你下次又多了一個前往福岡旅遊的好理由。
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北九州市美拍景點：皿倉山夜景
以往提到日本的三大夜景，一定會先想到經典的「北海道函館山、兵庫縣摩耶山、長崎縣稻佐山」，但其實2022年經由5,500位「夜景評鑑士」進行投票後，現在的日本新三大夜景已經大洗牌，由北九州市的皿倉山堂堂拿下第1名（第2名札幌市、第3名長崎市），而且JR八幡站與JR小倉站都有免費接駁車可快速抵達皿倉山夜景展望台的山下，絕對是近幾年來北九州市遊玩的必訪景點。
前往海拔622公尺的皿倉山展望台之前，必須先搭乘全長1,1公里的纜車，並轉乘單軌電車才有辦法到達，不過在搭乘這些交通工具的路途上，就已經可以先透過玻璃窗看到壯麗的夜景。實際抵達展望台後，就能盡情飽覽北九州市區的「百億美元夜景」，如果天氣好的時候來到皿倉山夜景展望台，還可望穿連接本州與九州的關門大橋。
看完皿倉山的夜景也別急著離開，展望台的「天宮」是2023年4月才在此全新開幕的景觀餐廳，提供餐點以洋食居多，包括北九州市最著名的燒咖哩，以及義大利麵、漢堡排、蛋沙拉三明治、厚切吐司、飯糰等，還有蛋糕、霜淇淋等甜點，一邊吃著美味的餐點，一邊欣賞200度視野的廣闊全景，是很適合情侶、夫妻約會的行程。
皿倉山夜景展望台
地址：福岡県北九州市八幡東區大字尾倉1481-1
電話：093-671-4761
北九州市美拍景點：和布刈神社
位於九州最北端的神社「和布刈神社」，這1,800年來鎮守著關門海峽，最有名的就是在每年日本陰曆的1月1日凌晨2點半，會舉行具有招福意義的「和布刈神事」，由3名神職人員身穿狩衣、烏帽子、日式白襪及草鞋，在巨型火把引導之下，進入冰冷的海水當中將岩石上的海帶割下來供奉神明。
雖然和布刈神社的面積不大，但因為背向關門海峽，且正位於關門橋下方，可以拍到鳥居與關門橋同框的珍貴畫面，而且和布刈神社為了希望增加觀光人潮，還與奈良質感選物店「中川政七商店」合作，將「神社授與所」及「授與物」重新設計與改裝，其中最受到歡迎的就是用釣的圓滾滾純白河豚神籤，不僅饒富趣味、外觀討喜，更結合了在地盛產的生物，成功吸引不少文青們趨之若鶩。
和布刈神社
地址：福岡県北九州市門司区大字門司3492
授與所營業時間：9:30～17:00
北九州市美拍景點：若戶大橋
北九州市若松町的「若松南海岸道」，是一條富有懷舊風格的散步大道，這裡最明顯的地標就是全長627公尺的鮮豔紅色吊橋「若戶大橋」，若戶大橋是連結戶畑區和若松區的巨型橋樑，1962年完工時還被稱為「東洋第一的夢幻大橋」，更成為了後來瀨戶大橋、明石海峽大橋、關門橋等日本知名大型長吊橋的先驅。
若戶大橋
地址：福岡県北九州市若松区本町1-5-18
交通方式：JR戶畑車站徒步約10分
北九州市美拍景點：舊古河礦業若松大樓
若松南海岸道沿途有不少大正時期就建造至今的現代風建築，當中最有名的地標性建築就是外觀帶有19世紀歐洲風格的「舊古河礦業若松大樓」，雖說舊古河礦業若松大樓一度面臨拆除危機，但後來經由翻新改建後，自2004年起成為一個「交流、文化、觀光」用途的設施，1樓不時就會有不同主題的展覽，讓附近居民能夠透過共同的興趣彼此交流、進而結識交友。
舊古河礦業若松大樓
地址：福岡県北九州市若松區本町1-11-18
電話：093-752-3387
開放時間：9:00～17:00
交通方式：JR若松車站徒步約5分
北九州市美拍景點：若松惠比須神社
在北九州的若松地區，可說是和洋融一的觀光地帶，不僅有前述提到充滿歐風的舊古河礦業若松大樓，還有一間擁有1,800年歷史傳說的超強結緣神社「若松惠比須神社」，就坐落在鮮紅的若戶大橋的下方，而且近年也多了「花手水」的裝置，讓參拜民眾多了拍照的新焦點。若松惠比須神社的主祭祀神為七福神之一的「惠比須」與締結良緣的「大國主神」，其中惠比須最為人所知的就是手持釣竿以及抱著鯛魚的形象，並以主管商運而聞名，這兩位神明一同在當地守護著居民，讓若松惠比須神社成為保佑商人生意興隆、促成美好姻緣的北九州市人氣神社。
若松惠須比神社
地址 :福岡県北九州市若松区浜町1丁目2-37
電話 :093-771-1156
交通方式：JR若松站徒步約10分
北九州市美拍景點：魚庵 千疊敷
若松區為靠海地帶，如果想飽覽蔚藍遼闊的大海與夕陽，不只可以由著名景點「遠見之鼻」觀望，若還想順便飽餐一頓的話，來到位於秘境的絕美沿海料亭「魚庵 千疊敷」也是相當推薦的選擇！開業於1961年的「魚庵 千疊敷」，入口處雖位於隱密的樹林當中，但穿越過竹林後會發現腹地其實相當廣大，整座料亭打造了9個隱密的私人包廂，庭園還有偌大寬廣的草皮，部分視野較佳的包廂，還能一邊用餐、一邊望向窗外美麗的風景，就連當年三笠宮寬仁親王造訪時，也忍不住在這裡悠閒散步呢。
雖說「魚庵 千疊敷」平常於上午11點30分開始營業，但午餐提供時間為11點至下午2點，所以如果想要享用午餐的話，就可以早一點到現場入座，而且最便宜的「千疊敷午間套餐」含稅只要1,980日圓就能吃得到，餐點包含麵食、茶碗蒸、沙拉、生魚片、各式綜合小菜、湯品、白飯等，且都用精緻的木盒裝好，既漂亮又美味，CP值可謂相當高。
由於「魚庵 千疊敷」鄰近玄海國定公園，因此吃完飯後，就可以前往料亭私有的「高級海景展望台」近距離欣賞一望無際的玄海，天氣好的時候怎麼拍怎麼美，甚至連夕陽都清清楚楚展現在眼前，可說是北九州市不為人知的超隱密絕美景點。
魚庵 千畳敷
地址：福岡県北九州市若松区大字有毛3175番
電話：093-741-1191
營業時間：11:30～21:30（週一～週六）、11:30～21:00（週日與國定假日）
公休日：每週二
官網：https://www.sr-mizukami.jp/
北九州市美拍景點：千佛鐘乳洞
擁有日本三大喀斯特地形之一的「平尾台國家公園」也位於福岡縣的北九州市，整座高原南北長寬約11公里，不只可以觀賞相當特別的石灰岩地形，境內還有3座相當知名的鐘乳石洞，分別是目白洞、牡鹿洞與千佛鍾乳洞，其中規模最大的「千佛鍾乳洞」總長約1.2公里，被列為日本5大鍾乳洞之一，並於1935年被列為國家天然紀念物。
千佛鍾乳洞內全年氣溫大約都在攝氏16度左右，就算是夏季來訪也覺得相當舒爽，一到入口處就能看見大約30個鐘乳石自上方垂掛，彷彿預告著進入洞口後將會有更壯觀的景觀等著遊客。實際走入鍾乳洞內，各種奇形怪狀的鐘乳石讓人不禁讚嘆起大自然的鬼斧神工，若有較特殊的造型便會特別以文字標示出來，讓旅客可以拍照留念，不過有些路段狹窄低矮，行走時必須特別小心。
千佛鍾乳洞開放遊客進入至離入口900公尺處的地區參觀，來回需花費大約40分鐘，到了480公尺的「奧之細道」可穿著一般鞋子前往，但從「奧之細道」開始便需涉水而行，若沒帶拖鞋來的遊客也不用擔心，在賣票處就有提供免費的塑膠拖鞋借給遊客使用。
千佛鐘乳洞
地址：福岡県北九州市小倉南區大字新道寺2764番地
開放時間：09:00～17:00
票價：成人（高中生以上）900日圓、國中生600日圓、小學生500日圓、4歲以上200日圓
北九州市美拍景點：菅生瀑布
北九州市不只海港、夜景受人喜愛，就連山林都有不為人知的絕美秘境等著遊客來探索，其中首推位於小倉南區紫川上游的「菅生瀑布」，瀑布上下落差約30公尺，同時也是北九州市最高的瀑布。
菅生瀑布的特色在於可分為「一瀑布、二瀑布、三瀑布」共三段式的瀑布，連綿不絕相接才形成了完整的菅生瀑布，如果要飽覽最清楚的整體景觀，推薦站在瀑布前方的小橋「瀧見橋」觀賞，且一年四季來到這裡，可以賞盡春櫻、夏綠、秋紅與冬雪，享受無人打擾的山林秘境時光。
菅生瀑布
地址：福岡県北九州市小倉南區大字道原
歡迎來到北九州優惠活動 WELCOME！KitaQ
※活動內容：到訪北九州市境內的外籍旅客每人可獲得價值5,000日圓的電子折價券
※使用期限：2023/11/20~2024/2/21
※適用對象：到訪北九州市境內的所有外籍旅客
※發放金額：5,000日圓
（折價券數量總共有3萬張，以當地領取的櫃台為準，券取完即活動結束，恕不提前公告）
※領取地點：至下列観光案内所出示護照，填寫意見調查表後即可取得優惠券（出發前請再次確認，以官方公布為準 https://welcome-kitakyushu.com/tw/）
1. 北九州市総合観光案内所（北九州市小倉北区浅野一丁目 1 番 1 号 JR 小倉駅3F）
2. 北九州空港総合観光案内所（北九州市小倉南区空港北町 6 番 北九州空港1F）
3. 門司港駅観光案内所（北九州市門司区西海岸一丁目 5 番 31 号 JR 門司港駅1F）
4. 北九州市観光案内所 Information（北九州市八幡東区四丁目 1 番 1 号 THE OUTLETS 北九州内）
5. 福岡空港国際線 HIS櫃台
6. 関西空港 Japan Holiday 櫃台
※折價券適用商店：請參閱活動網址 https://welcome-kitakyushu.com/tw/
北九州市旅遊資訊網 https://www.gururich-kitaq.com/stay