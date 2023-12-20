說到手搖杯「清原」就一定會知道他們家的芋頭系列都是必吃，為了讓可以「吃」的手搖杯有更多選擇，芋頭霸主清原推出了「極緻滿福湯圓」，四種特色湯圓與四種湯底，可以根據自己的喜好來搭配今天想吃的口味，要用極緻滿福湯圓成為2023清原必吃清單。
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清原表示，近日氣溫驟降，加上隨著冬至即將到來，依照習俗就是要在寒冬時節吃上一碗熱呼呼的湯圓。所以這一次推出的清原湯圓季，推出四種不同的湯底可以自由挑選，一邊兼顧養顏美容，同時還是「好朋友」來時的緩解神器「紅豆湯」。以及，精選台灣酪農在地乳源，香醇濃郁、是味覺極致饗宴的「鮮奶」湯底。喜歡古早味的，還有使用傳統古法熬煮製作、帶有淡淡香氣的「燒仙草」湯底。最後，一定不能忘了用黑糖基底，清香中帶著絲絲微甜，與各式湯圓皆百搭的經典「甜湯」，讓人暖心又暖胃。
此外，這次除了暢銷熱賣的紅白小湯圓、五福小湯圓，首次推出包餡大湯圓，紫糯芝麻及白糯花生自由挑選，搭配出心中最暖、最對味的那碗湯圓。同時，每年冬季都在清原大熱賣的磨米紅白湯圓，口感綿密的紅豆、鬆軟綿密的花生，配上圓潤的Q彈黑糖珍珠，和遵循傳統作法及特殊研磨技術的紅白湯圓。
最後，還有讓網友狂推的紫米紅豆湯，用熬煮到十分綿密的飽滿紅豆與紫米相輔相成，再混入帶有咀嚼口感的湯圓與珍珠，最後配上香氣四溢的紅豆湯，就算「大姨媽」來報到也不擔心，一碗下肚讓整個寒冬都溫暖了起來。
清原2023「湯圓季」
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