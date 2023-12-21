誰說春節送禮一定要很正式，可可愛愛的禮盒也會讓收禮的人開心到不行。開發知名卡通休閒零食為主的「京田製菓KYODA」為了讓春節送節也可以很可愛，特別推出療癒系「角落小夥伴」年節限定版的牛奶餅乾造型桶禮盒，要讓2024龍年一整年萌出一個新高度。
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2024年限定「角落小夥伴牛奶餅乾造型桶禮盒」特別附上可愛的角落小夥伴造型桶，以「貓」和「白熊」為主角穿上恐龍裝，夢幻馬卡龍色系女孩們絕對會愛不釋手！白熊變身藍色恐龍、貓咪化身粉色恐龍，背上的尖角採雙色設計，讓禮盒變的更加繽紛可愛。此外，這次角落小夥伴造型桶還附贈可拆式背帶，上面印滿了超療癒的角落小夥伴，讓造型桶變成可側背式的包包，無論是背出門或是擺在家中當成收納桶都能吸引目光，成為眾人焦點。
同時，「角落小夥伴牛奶餅乾造型桶禮盒」禮盒內含六包牛奶餅乾，每包均含白熊、蜥蜴、貓和企鵝等四種造型，可愛到讓人捨不得吃掉。並且，京田製菓KYODA堅持使用天然奶油，無添加防腐劑和人工香料等，帶來純正的味蕾享受，香濃可口又可以吃得安心，濃郁的奶油香氣讓每一口都回味無窮。
2024龍年限定版「角落小夥伴牛奶餅乾造型桶禮盒」限時販售
販售日期：12/23起
販售通路：於全台7-ELEVEN、愛買、大潤發、Mia C'bon、City Super等通路陸續販售
建議售價：499元，優惠促銷價459