搶攻國旅最高CP值商機！「趣淘漫旅-台東」推出「2024新年快樂」超值住宿優惠，全年度最低價，探索客房二人同行只要1,899元起，四人同行2,699元起，平日限定不含早餐，每人每晚最便宜675元起。並且，指定期間連續入住2晚加贈早餐，可入住期間長達三個月至2024年3月31日。
推薦閱讀：露營系美食再加1！Vantel美學車中泊攜手「林聰明沙鍋魚頭」推出車宿禮盒，嘉義美味、露營車宿也吃的到。
「趣淘漫旅-台東」以自由自在、冒險為品牌精神，即日起至2024年1月19日，平日限定雙人探索客房1,899元起，加人加價不分大人小孩每位300元，還可自由選擇加購早餐，另加碼指定期間(2024/1/1~1/19)連續入住2晚依付費人數贈其中一天早餐，及限定假日開放可預訂入住。
同時，飯店2F餐廳全新推出週五至週日20:00~21:30房客晚間限定「趣饗食光」點心服務，免費提供多種點心、零食、在地飲品、多款泡麵吃到爽，感受有溫度的住宿體驗。飯店1F大廳更設有Cham Café 咖啡廳，提供星巴克咖啡服務、多種輕食及飲品，讓旅人於旅程中稍作歇息在出發探索東台灣之美。
趣淘漫旅-台東
官方網站：https://taitung.chamcham.com.tw/
訂房專線：089-231-188