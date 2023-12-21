拉拉熊20週年巡迴展搶先逛！為了慶祝超呆萌角色「拉拉熊」20週年生日，2023年暑假起從美國開始進行「Rilakkuma 20TH Anniversary Tour」巡迴活動，這次以台北站快閃店方式進駐華山，12/22起打造限定打卡點、海外限定周邊，還有20週年台灣獨家小物，拉拉熊鐵粉準時朝聖。



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這次快閃店以「Rilakkuma 20TH Anniversary Tour in Taipei」為主題，展區大門以拉拉熊頭設計，玄關處躺著一隻懶散的大型拉拉熊，一進門就感受到拉拉熊超自在的魅力。其中還有拉拉熊角色介紹看板，各自設計小燈箱，歡迎鐵粉們帶著自己私藏的拉拉熊玩偶，一起到展區拍照打卡。







此外，活動現場還原了拉拉熊巴士站、拉拉熊巴士場景，除了設置拉拉熊司機、巴士座位之外，其中更展出了美國站限定周邊商品，有多款更能直接在快閃店現場買得到，包含拉拉熊上衣、牛仔外套、馬克杯、原子筆等周邊，還有印上Taipei字樣的限定版周邊，台北版掛飾、壓克力牌、吊飾組，每人每款限購2個，鐵粉買起來。





Rilakkuma 20TH Anniversary Tour in Taipei

特別的是，本次展場更把「打卡點、商售區」結合，打造露營主題打卡區、浴場主題通道，除了有超萌背板、門簾之外，同步展售相同主題的露營拉拉熊娃娃、浴場拉拉熊吊飾等周邊，並且更引進日本超夯「彩色拉拉熊」玩偶，粉色、藍綠色、黃色等8種顏色，讓鐵粉一次收藏。此外，主辦單位也預告將陸續推出拉拉熊新品、一番賞等活動，讓粉絲買到最新周邊小物。

開幕日期：2023/12/22下午14:00點起

活動期間：2023/12/22-2024/04/07（除夕休館）

活動地點：華山1914文化創意產業園區 中4A館（免費入場）