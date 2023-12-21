宜蘭美照拍起來！2023宜蘭映像節以「光影幻境」作為主題，在12/23耶誕節前夕登場，本次特別在中興文創園區打造7大藝術作品，特別的是結合了5G科技，打造帶有現代科幻感、卻又浪漫的互動式藝術展覽，其中包含晚間的大型光雕投影，還有掃描臉孔、掃描手掌的互動裝置，讓人邊玩、邊拍美照。



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2023宜蘭映像節主題「光影幻境」，自12/23起一路展出至明年1/23，本次主題強調導入5G科技應用，打造4大主題、7件展品，其中最大型的展品巨型光雕秀「Perpetual Records 恆定錄」，星期一二四五17:00-19:00、星期六日17:00-20:00期間展演，晚上看展約會很可以。







此外，在中興文創園區有料倉庫中，還有6件室內展品，以AI生成技術打造的展品「靈魂魚」，透過掃描手掌、電腦運算出獨一無二的靈魂魚，而作品「Zendo」則透過衍生藝術創作，經過電腦運算生成Ai紙藝森林。在原住民藝術家作品「夢與夢之間」使用編織、「自然的脈動」則使用光影及聲音，表達土地記憶與探索根源。





2023宜蘭映像節

互動藝術裝置「無限鏡屋」則是透過掃描臉部，運算出每個人獨一無二的臉譜圖騰，並且加入如萬花筒般的鏡屋中，隨時間流動打造出無止盡的影像，同時也會成為外牆光雕秀的素材。最後一個展品「Type Space: Draw」則可以在電腦鍵盤上任意打字，在螢幕上將文字、輸入動作轉變為浪漫水墨畫，讓每個人都能一起加入創作，打造專屬的畫面。

活動期間：2023/12/23-2024/01/23

活動地點：中興文創園區 有料倉庫（宜蘭縣五結鄉中正路二段6之8號）

光雕時間：

平日（週一二四五）17:00-19:00

週末（週六日）17:00-20:00

每週三公休



詳細活動規範及供應情形，依 宜蘭映像節 官方公告為準。

