為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 最新文章 > 旅遊 > 宜蘭映像節光雕來了！2023宜蘭映像節「光影幻境」7大展區帶你逛，戶外光雕秀、萬花筒鏡屋邊玩邊拍美照。

宜蘭映像節光雕來了！2023宜蘭映像節「光影幻境」7大展區帶你逛，戶外光雕秀、萬花筒鏡屋邊玩邊拍美照。

2023-12-21 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：2023宜蘭映像節 人氣：325
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

宜蘭美照拍起來！2023宜蘭映像節以「光影幻境」作為主題，在12/23耶誕節前夕登場，本次特別在中興文創園區打造7大藝術作品，特別的是結合了5G科技，打造帶有現代科幻感、卻又浪漫的互動式藝術展覽，其中包含晚間的大型光雕投影，還有掃描臉孔、掃描手掌的互動裝置，讓人邊玩、邊拍美照。

推薦閱讀：朝陽漁港秘境餐廳！宜蘭南澳漁港「朝陽客來香」海鮮餐廳強勢回歸，白帶魚米粉湯、現流生魚片一定要吃到。
2023宜蘭映像節 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
2023宜蘭映像節 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

2023宜蘭映像節主題「光影幻境」，自12/23起一路展出至明年1/23，本次主題強調導入5G科技應用，打造4大主題、7件展品，其中最大型的展品巨型光雕秀「Perpetual Records 恆定錄」，星期一二四五17:00-19:00、星期六日17:00-20:00期間展演，晚上看展約會很可以。
2023宜蘭映像節 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
2023宜蘭映像節 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

此外，在中興文創園區有料倉庫中，還有6件室內展品，以AI生成技術打造的展品「靈魂魚」，透過掃描手掌、電腦運算出獨一無二的靈魂魚，而作品「Zendo」則透過衍生藝術創作，經過電腦運算生成Ai紙藝森林。在原住民藝術家作品「夢與夢之間」使用編織、「自然的脈動」則使用光影及聲音，表達土地記憶與探索根源。
2023宜蘭映像節 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
2023宜蘭映像節 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



互動藝術裝置「無限鏡屋」則是透過掃描臉部，運算出每個人獨一無二的臉譜圖騰，並且加入如萬花筒般的鏡屋中，隨時間流動打造出無止盡的影像，同時也會成為外牆光雕秀的素材。最後一個展品「Type Space: Draw」則可以在電腦鍵盤上任意打字，在螢幕上將文字、輸入動作轉變為浪漫水墨畫，讓每個人都能一起加入創作，打造專屬的畫面。
2023宜蘭映像節 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
2023宜蘭映像節 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
 

2023宜蘭映像節

活動期間：2023/12/23-2024/01/23
活動地點：中興文創園區 有料倉庫（宜蘭縣五結鄉中正路二段6之8號）
光雕時間：
平日（週一二四五）17:00-19:00
週末（週六日）17:00-20:00
每週三公休

詳細活動規範及供應情形，依 宜蘭映像節 官方公告為準。
2023宜蘭映像節 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#光雕秀
morechevron_right
文章關鍵字
宜蘭映像節 光雕秀 宜蘭 光雕 more
延伸閱讀
拉拉熊20週年特展在華山！拉拉熊20週年巡迴展7大亮點搶先逛，限量美國拉拉熊杯、日本彩色拉拉熊吊飾鐵粉先搶。
 編輯 張人尹
扭蛋控準備好了！奇譚俱樂部的扭蛋世界插旗松山文創園區，打造出滿坑滿谷的扭蛋專區，要用「超好拍、超好收集」的扭蛋公仔討好扭蛋控。
 編輯 李維唐
宜蘭必追奇幻聲光秀！「2019映像節」於中興文化創意園區登場，超大型沉浸式互動展區展現奇幻場景，讓人直呼太美了。
 張秋蓮
曾拌麵實體麵鋪開了！首間「PaMi曾拌麵宜蘭館」7/10正式開幕，宜蘭人限定「三星蔥雞絲拌麵」超涮嘴。
 編輯 鄭雅之
林家花園光雕秀再加碼！「光鳥聚福」互動式藝術裝置浪漫登場，100隻光鳥齊聚閃爍，12/24限定推出5天耶誕隱藏版光影秀，板橋人準備再衝一波。
 張秋蓮
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up