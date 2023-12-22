對於許多老饕們來說，一桌好吃的料理不只是食材要對味、口味要自己喜歡，最重要的是能夠知道是那一位大廚的料理、那一位主廚的坐陣掌勺的，這會是今天宴客最重要的關鍵因素。台北新開店「麟聚」是由擁有三十餘年五星級酒店經歷的靈魂主廚劉冠麟帶領，餐桌上完美呈現市面上難求的高檔食材，匯集鮑、參、貝、肚頂級四大乾貨，搶攻政商饕客必吃清單。



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主打擁有大台北地區最齊全的各式乾貨，鮑、參、貝、肚全吃得到的「麟聚」，由主廚劉冠麟親自操刀，主廚說道：「沒有吃不到，想吃價格破天花板的食材我們這裡也有！」劉冠麟滿洲貴族出身，見識過各種頂尖食材，也養成了刁鑽味蕾，以三十多年的廚藝經驗展現精湛的烹飪技巧，將最新鮮且頂級的食材，烹飪成一道道精緻且獨特的創意中菜。





為了2024年農曆年節，「麟聚」也推出了「祥龍獻瑞全席年菜宴」，包廂10人份套餐、共12道菜，每道菜名都取其年節喜氣的好兆頭之意，如「髮菜炆蠔豉」取其諧音為「發財好巿」，寓意吉祥，現今市面上餐廳要吃到真正的「髮菜」其實十分不易，主廚從香港帶回上等的蠔乾與髮菜料理其中，蠔乾的鮮味濃縮，髮菜便鎖進濃汁，入口甘美且口感香滑。





還有「鮑參肚盆菜」為香港年節傳統菜品，是一道集合多種食材的大型燉菜，包括鮑魚、海參、花膠、瑤柱、鵝掌、虎蝦、冬菇等，製作講究層次感和口感，食材皆以堆疊的樣貌呈現，豐富又美味，滋味滿分又夠意頭。





以及「松茸蟹粉焗蟹蓋」是許多中菜食府必吃的奢華手工名菜之一，饕客最愛滿滿鮮甜蟹肉絲口感，鮮嫩的蟹肉，加上碎洋蔥的甜度，餡料滋潤充滿海味。「脆皮燒烤妙齡鴿」肉質嫰滑多汁，表皮也特別香脆油脂生香。





麟聚 祥龍獻瑞全席年菜宴

10人份套餐，售價68,000元，亦有提供2-5位賓客的套餐，每位售價6,800元。

訂位專線：02-2712-2700

地址：台北市松山區敦化北路100號