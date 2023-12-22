三商餐飲77折優惠券攻略！三商餐飲今日12/22以股票代號「7705」正式登錄興櫃，並且集結集團旗下8大品牌，在官方APP推出77折優惠券攻略，活動內容包含超人氣三商巧福牛肉麵、拿坡里披薩炸雞、福勝亭炸豬排等，限定優惠一次收下。



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為了慶祝三商餐飲正式登錄興櫃，在12/22起三商餐飲將透過「三商i美食卡APP」，向每位會員發送「三商餐飲7705興櫃樂食慶」限定優惠券，三商i美食卡APP扣5點就可以領取8間品牌、總共8張77折優惠券。其中包含三商巧福「原汁牛肉麵套餐」、拿坡里「小披薩加炸雞套餐」、福勝亭「開運豬排定食」、三商鮮五丼「咖哩唐揚雞丼」等套餐組合通通77折。







除此之外，還有限定優惠品川蘭「蜀椒嗆麵附元盅雞湯」套餐77折、拿坡里炸雞店「滿額377元送銀絲卷」，巧福PLUS「紅燒牛肉麵」77折、BANCO「迷你小滿生火腿拼盤」77折等優惠，總共8張優惠券通通一次領起來，揪團開吃。





三商餐飲7705興櫃優惠

發送日期：2023/12/22

優惠內容：

三商巧福優惠券：原汁牛肉麵+芝麻牛蒡絲+中杯飲料，特價$165(原價$215)

拿坡里優惠券：1個小披薩+9塊炸雞+1250ml飲料，特價$639(原價$831)

福勝亭優惠券：開運豬排定食+芝麻牛蒡絲+飲料，特價$204(原價$265)

三商鮮五丼優惠券：咖哩唐揚雞丼+芝麻牛蒡絲+飲料，特價$160(原價$209)

品川蘭優惠券：蜀椒嗆麵附元盅雞湯+純釀烏梅汁，特價$200(原價$260)

拿坡里炸雞店優惠券：消費滿$377 送銀絲卷

巧福PLUS優惠券：紅燒牛肉麵+肉燥佐時蔬+古早味紅茶，特價$169(原價$220)

BANCO優惠券：迷你小滿生火腿拼盤，特價$260(原價$340)



詳細活動規範及供應情形，依 三商餐飲 官方公告為準。