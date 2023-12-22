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南港牛肉麵再加1！總裁牛肉麵插旗台北南港CITYLINK，必吃菜單首選「五寶牛肉麵」套餐、搶攻南港人必吃清單。

2023-12-22 文字：編輯 李維唐 圖片：總裁牛肉麵 人氣：286
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編輯 李維唐

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誰說南港沒有好吃的牛肉麵！創立於2016年的「總裁牛肉麵（C.E.O. Beef Noodle）」於12/22插旗CITYLINK購物中心南港店C棟7樓美食街，要讓人來來往的南港站多一間必吃美食。必吃菜單首選「五寶牛肉麵」套餐、一舉搶下南港人必吃清單。

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總裁牛肉麵 CITYLINK南港店


吃一碗就能吃出「總裁牛肉麵」的用心的必吃推薦「五寶牛肉麵」，選用澳洲及紐西蘭的草飼牛隻，五個不同的肉質部位，有牛三寶(牛腱、牛筋、牛肚)、以及富含膠質嚼勁Q彈的牛頰肉與鮮嫩不膩口的雪花牛片，加入柱侯醬、紅南乳、豆瓣醬等個別進行滷煮，再將特選牛大骨、雞爪、薑、芹菜，放入大紅袍花椒、草果、桂枝、陳皮等 23 種材料作為湯底，耗時費工熬煮至少 8 小時入味後，最後再次放入滷過的五寶一起燉煮，才能端出一碗講究食材、肉質及湯頭香醇微辣的完美五寶牛肉麵。
總裁牛肉麵 CITYLINK南港店

此外，人氣招牌寶座的「總裁牛肉麵」，也是「2019 臺北市牛肉麵饗味國際大評比」獲選十大優選店家的經典代表作。以牛骨、豬骨、雞骨熬煮作為基底，再使用澳洲牛腱燉煮一個半小時，牛腱肉筋多且肉質鮮嫩，含豐富膠質，溶入牛筋膠質熬煮 8 小時的湯頭，結合大紅袍、花椒、老薑等食材紅燒，搭配 Q 彈不易軟爛的嚴選麵條，四段工序激盪出湯、肉、麵三位一體的絕妙口感，微辣的香麻滋味，令人胃口大開。
總裁牛肉麵 CITYLINK南港店

還有，以熬製 6 小時的牛骨高湯為基底的「蕃茄牛肉麵」，採用新鮮牛蕃茄及精選蔬菜與來自紐澳的牛臉頰肉蒸煮，入口香氣四溢，湯頭濃郁，蕃茄酸甜滋味與肉湯的清香完美平衡，口感更顯層次和諧。以及，新品項「舒肥健康雞湯麵」，利用法式烹調舒肥法的特性，低溫熟成2 小時，保存肉汁及肉質的鮮嫩口感，鎖住雞肉的營養、水分及既有風味，特殊之處在於減少調味料搭配，低熱量低脂肪，整碗湯麵呈現清爽鮮甜又帶來飽足感。
總裁牛肉麵 CITYLINK南港店
總裁牛肉麵 CITYLINK南港店



 

總裁牛肉麵 CITYLINK南港店

地點：115011台北市南港區忠孝東路七段299號C棟7樓
時間：週日至周四11:00~21:30 (最後供餐時間為21:00)、周五至周六11:00~22:00 (最後供餐時間為21:30) 
 

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總裁牛肉麵 CITYLINK南港店 牛肉麵 南港美食 南港牛肉麵
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