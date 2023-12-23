為了搶攻黑金商機800億商機，全聯推出近30款沖泡式咖啡買一送一的優惠活動，並且12/22起至2024/1/4沖泡咖啡、咖啡豆/粉單筆每滿349元，再加碼現折40元。12/23、12/24、12/30、12/31最後倒數2週，週末指定支付再加碼8%回饋，咖啡控一定不能錯過。



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全聯「咖啡大賞」主打就是一個最齊全、最優惠，不論是喜歡即溶咖啡、冷凍乾縮顆粒狀咖啡、還是濾掛咖啡及咖啡豆通通都有優惠。其中針對喜歡拿鐵風味首推「西雅圖極品萃選拿鐵三合一21gx50入」即日起至2024/1/4前每盒只要342元，平均每包只要6.9元，CP值超高。





同樣是全聯獨家商品，主打12公克大份量「西雅圖極品萃選大濾掛咖啡12gx25入」即日起至2024/1/4前每盒也只要347元；擁有獨特榛果風味的「雀巢咖啡雲朵拿鐵18gx10入」12/22~2024/1/4前單盒158元，任2盒186元，平均每盒93元，搭配雀巢全系列商品單筆滿300元再送100元滿額折價券(單筆不累贈，限量20萬)。



此外，還有不論是暖冬或寒流都很適合的「cama冷熱萃浸泡式咖啡中焙蔗香茶韻」則是冷泡、熱沖都合適，還伴有細膩紅茶韻味，12/22~2024/1/4前單袋198元，買1送1，平均每袋99元，買多件還享有滿額現折優惠。







全聯「咖啡大賞」推薦必買

西雅圖極品萃選大濾掛咖啡 12gx25入 / 347元 (即日起~2024/1/4)

西雅圖極品萃選拿鐵三合一 21gx50入 / 342元(即日起~2024/1/4)

KEY COFFEE炭燒甘燻微韻濾掛咖啡8gx10入 / 單袋349元 買1送1 / 平均每袋174.5元(12/22~2024/1/4)

雀巢咖啡雲朵拿鐵榛果風味18gx10入 / 單盒158元任2盒186元 / 平均每盒93元(12/22~2024/1/4)

cama冷熱萃浸泡式咖啡中焙蔗香茶韻 10gx8入 / 單袋198元買1送1 / 平均每袋99元(12/22~2024/1/4)