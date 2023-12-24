擁有超高人氣的古娃娃，推出自有品牌之後，就一直受到許多粉絲的喜愛，每每推出新品都會被一掃而空。這一次為了讓春節送禮可以多一個選擇，古娃娃創立之點心品牌「WA!COOKIES」攜手台中精品手搖茶飲品牌「吃茶三千」，獨家推出春敘禮盒「曲奇X茶盒」酥鬆的曲奇餅伴隨清新茶香，完美搭配讓新年送禮更加豐富。
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這一次推出2024年期間限定「春敘」曲奇禮盒，共有8款「轉圈圈曲奇餅乾」經典風味選擇，包含原味焦糖奶油、重可可、鐵觀音濃茶、靜岡抹茶、阿薩姆紅茶拿鐵、伯爵茶拿鐵、深焙咖啡及泰式奶茶，以入口即化的酥鬆口感，將飲品帶入餅乾之中，因應台灣消費者喜好飲茶之風氣，以「甜度低、高層次、酥鬆化口」聞名，並推出眾多茶系口味。
曲奇禮盒封套設計有別於傳統印象，今年度以全新包裝、溫暖兼具喜氣的粉色渲染，加入金色、黃色、綠色等大自然的綠意盎然，代表嶄新的期待，象徵美好的春日時刻，祝福最珍貴的相聚。此次更推出輕奢豐富的禮盒與單盒承裝的曲奇，以多元化送禮選擇提供不同預算需求的消費者選購。
同時，同步推出獨家研發咬下去有聲音的「古朗尼」與「雙餡夾心餅乾」兩款商品禮盒，主打一款點心、三種層次的全新食尚體驗。古朗尼以脆、濃、香的食感特色，顛覆市場對布朗尼鬆軟甜膩的既定印象，打造聽覺、味覺共饗的甜點盛宴。雙餡夾心餅乾則是以冰心系甜食為特點，內餡厚達1公分，飽含2種餡料豐富交織，帶出酥脆與滑順的口感互相堆疊，與市面上冷藏點心做出差異化區隔，打造回味無窮的「厚食」療癒感。
WA!COOKIES 新年禮盒預購活動
活動時間：2023年12月20日至2024年1月17日止(或售完為止)
第一波：2023年12月20日至2024年1月1日，推出熱門早鳥限定組合，享原價88折優惠。
第二波：2024年1月2日至2024年1月6日止，每日整點00:00搶限量300元折扣碼，消費滿額即享折扣現折。
第三波：限時4天，單筆消費滿5,000元，即享全館95折優惠。
官網： https://www.wacookies.com/