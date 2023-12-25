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蛋捲控必吃！青鳥旅行龍年限定「萬花盛世」春節禮盒，灌餡蛋捲和夾餡蝴蝶酥10種口味一次滿足。

2023-12-25 文字：編輯 李維唐 圖片：青鳥旅行 人氣：825
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編輯 李維唐

編輯 李維唐

蛋捲控一定不能錯過！堪稱只要喜歡嚐鮮、喜歡創新的蛋捲控就一定有吃過青鳥旅行的創意灌餡蛋捲。這一次青鳥旅行為了全新的2024龍年，特別推出春節限定「萬花盛世」春節禮盒，打造別具心意的獨特禮贈。禮盒以代表幸運和力量的龍為主角，青龍穿梭在美好萬花世界，象徵為春節帶來新生與希望，期許藉由這份祝福寓意，與大家攜手迎接2024年的繁榮盛世。

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青鳥旅行「萬花盛世」春節禮盒將2024年代表生肖「龍」化作主角，龍在東方文化常被認為是好運、幸福的象徵，萬花筒的每個色彩則代表著不同的希望和可能，伴隨煙火絢爛綻放，祝福收到禮盒的人有幸福美好的一年。禮盒設計選用細緻沙鐵材質、多層次印刷，呈現質感漸層配色、點綴細緻燙金，讓收禮的人彷彿收到富含心意的藝術品，為年節增添一份質感點綴。
2024青鳥旅行萬花盛世春節禮盒

同時，2024春節推出6款組合，其中購買「16入精選禮盒」或「24入精選禮盒」還能品嚐剛上市的台灣味「蜜香蘋果蛋捲」，嚴選台灣高山蘋果蜜漬製成果乾，將果乾揉入白巧克力內餡，保留蘋果香氣和果丁嚼感，一口咬下甜酸滋味滿溢，享受豐富的蜜餡口感。
2024青鳥旅行萬花盛世春節禮盒

 

2024青鳥旅行萬花盛世春節禮盒

1、於青鳥旅行官方網站、全台門市購買，任選2盒折扣30元、任選3盒折扣50元。
2、購買春節禮盒滿1,200元，送「萬花盛世紅包袋(3入組)」。
官網：https://www.bluebirdtravel.com.tw/
 

青鳥旅行春節禮盒2024早鳥優惠

1、於青鳥旅行官方網站、全台門市購買，任選12盒享88折、任選26盒享86折、60盒84折。 
2、購買春節禮盒滿1萬元，並於1/5前出貨/取貨，送「12入經典禮盒」1盒。
官網：https://www.bluebirdtravel.com.tw/
 

青鳥旅行春節禮盒2024晚鳥優惠

2024/1/2-1/31 於青鳥旅行官方網站、全台門市購買，任選10盒享9折、任選18盒享88折。
官網：https://www.bluebirdtravel.com.tw/

2024青鳥旅行萬花盛世春節禮盒

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春節禮盒 龍年限定 蛋捲 青鳥旅行
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 姬蝶
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