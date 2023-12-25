這一盒手工餅乾會捨不得送出去！每每到了春節送禮，不論是買個長官同事、還是親朋好友，怎麼送、怎麼選都是大問題。Café del SOL懂大家送禮的需求，特別推出三款新年手工禮盒，財源滾滾、五福臨門、迎春納福，可以讓大家依照喜好和心情做選擇，內外兼具又富有創意、可愛到捨不行送人。



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其中Café del SOL的財源滾滾禮盒一直都深受大家喜愛，不僅餅乾好吃，還能選擇自己喜歡的吉祥話。今年因應龍年，除了「財源滾滾」和「福到財到」，更多了「龍年大發」，絕對是龍年必備的最酷拜年禮盒。裡面還有Cafe del Sol金磚沙布烈、牛奶雪球 、比利時巧克力曲奇、靜岡青抹茶餅乾、草莓甜菜根餅乾、檸檬金元寶餅乾。





此外，Café del SOL這次加碼推出以曲奇為主的五福臨門手工禮盒，兩種口味靜岡抹茶、比利時巧克力一次滿足。香脆酥鬆的曲奇搭配一旁可愛的元寶、星星和春聯，可愛又美味，吃貨首選。裡面包含了，靜岡抹茶曲奇、比利時巧克力曲奇、檸檬元寶、檸檬星星、草莓甜菜根、祥雲奶酥脆餅。香濃的抹茶和巧克力香氣包準讓你愛不釋口。





還有，卡哇伊必選迎春納福手工禮盒，以抹茶曲奇搭配黑糖、巧克力沙布烈為主，搭配一旁各式可愛的造型餅乾，縮小的「春」字型和小柿子簡直讓人少女心噴發。裡面包含了有，靜岡抹茶曲奇、檸檬元寶、比利時巧克力沙布烈、黑糖沙布烈 、草莓甜菜根、祥雲奶酥脆餅、柿子造型餅乾。







2024Café del SOL 財源滾滾手工禮盒

原價：1599、早鳥預購優惠：1280

內含：Cafe del Sol金磚沙布烈、牛奶雪球 、比利時巧克力曲奇、靜岡青抹茶餅乾、草莓甜菜根餅乾、檸檬金元寶餅乾。



2024Café del SOL 五福臨門手工禮盒

原價：1199、早鳥預購優惠：980

內含：靜岡抹茶曲奇、比利時巧克力曲奇、檸檬元寶、檸檬星星、草莓甜菜根、祥雲奶酥脆餅。



2024Café del SOL 迎春納福手工禮盒

原價：1399、早鳥預購優惠：1180

內含：靜岡抹茶曲奇、檸檬元寶、比利時巧克力沙布烈、黑糖沙布烈 、草莓甜菜根、祥雲奶酥脆餅、柿子造型餅乾。



官網：https://cafedelsol.com.tw/

