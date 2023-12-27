超萌療癒系「吉伊卡哇」限時開展了！從日本一路爆紅到台灣的「吉伊卡哇（Chiikawa）」，作者為知名的網路漫畫家「nagano」，他創造出的可愛角色，都擁有圓滾滾的外型和無辜超萌表情，就連超人氣LINE貼圖角色「對自己吐槽的白熊」也是他的經典作品，如今將在2024年1月3日起於東京銀座舉辦期間限定展覽，許多藝術裝置和原畫作品都將一口氣大方展出，吉伊卡哇迷趕快一起搶先來看3大不可錯過的拍照打卡點吧。



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▲圖片來源／株式会社松屋



發跡自日本網路漫畫的「吉伊卡哇（Chiikawa）」近期風靡台日兩地，角色們療癒的造型與逗趣的故事設定，深深擄獲許多女性和小朋友的心，從2023年開始日本便集結了吉伊卡哇作者「nagano」的旗下經典作品，打造出無敵療癒的「nagano展」在日本全國各地舉行限時展覽，吉伊卡哇、nagano熊、鼴鼠可樂餅等經典角色都會化身成可愛的藝術裝置，加上200多張nagano的手繪原稿，讓粉絲們走進一座充滿可愛能量的療癒天堂。

▲圖片來源／株式会社松屋



亮點1、努力工作才能生存！吉伊卡哇成功引起上班族共鳴

「nagano展」接下來將從2024年1月3日起，來到東京銀座的松屋百貨8樓進行展出，第1個亮點將聚焦在近年人氣爆棚的「吉伊卡哇」作品系列，走入展區後可以看到牆壁描繪了許多吉伊卡哇、八貓與兔子等角色的逗趣日常，但只要你細讀掛在牆上的漫畫作品，就會了解到其實吉伊卡哇不只有可愛這個賣點，這些角色們平常還要辛苦工作賺取收入，才有辦法生存下去，淡淡哀傷的生活與現實中的人類日常相當類似，也是因為這樣的反差萌，所以成功抓住了許多上班族的心。

▲圖片來源／株式会社松屋



亮點2、跟著「邊走邊吃熊」探訪各種美食

如果說人類世界有「孤獨的美食家」帶領著大家尋訪美食，那麼插畫世界就有「MOGUMOGU邊走邊吃熊」來用可愛的圖片帶你認識各地美食！2018年3月誕生的「MOGUMOGU邊走邊吃熊」，對於「吃東西」這件事具有相當大的熱情，在這場「nagano展」當中的第2展區，就能看到「MOGUMOGU邊走邊吃熊」吃到美食的各種反應和許多可愛的美食小插畫，小心看到後來肚子也跟著餓到咕嚕咕嚕叫喔。

▲圖片來源／株式会社松屋



亮點3、超萌海量「鼴鼠可樂餅牆」要拍爆

2018年6月誕生的「鼴鼠可樂餅」，是一群喜歡聚在一起生活的可愛橘色小生物，當中最吸睛的就是海量的「鼴鼠可樂餅插畫牆」以及做成立體的「鼴鼠可樂餅立體藝術牆」，仔細一看會發現插畫牆裡面有幾隻鼴鼠可樂餅長得和其他人不太一樣，看看你一共能找到幾隻！而立體藝術牆的部分更是精彩，幾乎每隻鼴鼠可樂餅的表情都不同，可說是這場展覽中一定要拍照的經典場景之一。

▲圖片來源／株式会社松屋

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日本全國巡迴 nagano特展

看完展覽之後，當然也不能錯過展場多款販售的獨家原創商品，不管是可愛、超萌、超ㄎ一ㄤ周邊應有盡有，像是「吉伊卡哇9款角色團聚鑰匙圈」、「nagano黑熊布偶」、「對自己吐槽的白熊手帕」等，還有餐盤、湯杯等各種生活雜貨，通通都等著粉絲們到東京銀座把它們帶回家好好收藏。

展覽地點：東京銀座松屋百貨8樓

展覽日期：2024年1月3日～1月23日

開放時間：11:00～20:00（最後進場時間19:30）

入場費：成人1,400日圓、高中生1,200日圓、國中生與小學生1,000日圓